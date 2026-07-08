Affari Tuoi dice addio a Gennarino e lascia Roma: la rivoluzione per il prossimo anno

IPA Stefano De Martino e Gennarino

Brutta notizia per i fan di Gennarino, simpatico compagno di avventura di Stefano De Martino ad Affari tuoi. Dopo aver rubato i cuori del pubblico nelle passate due stagioni, l’anno prossimo non farà più parte dello show. Il pubblico era ormai abituato a vederlo scodinzolare nel corso delle puntate, ma per lui è arrivato il momento di andare in pensione. Il motivo è legato al cambio di location delle registrazioni del gioco dei pacchi e all’età del Jack Russell Terrier.

Lo spoiler di Herbert Ballerina sull’assenza di Gennarino

“Ci trasferiamo al Nord! E Gennarino non ci sarà perché va in pensione…” ha detto Herbert Ballerina al termine della presentazione dei palinsesti Rai. La trasmissione fino all’edizione che sta per finire è stata sempre girata a Roma, ma dall’autunno le riprese verranno effettuate a Milano.

Seven, così si chiama nella realtà Gennarino, ha ormai 13 anni, vive nella Capitale, e le trasferte potrebbero compromettere la sua salute. Così la produzione ha preferito salutare la mascotte. “Gennarino non c’è ma ci sarà una sorpresa!” ha però assicurato Stefano De Martino e chissà cosa bolle in pentola.

La “carriera” di Gennarino ad “Affari Tuoi”

Gennarino è entrato a far parte del cast di Affari tuoi nel 2025 e in poco tempo è diventato uno dei personaggi più amati. In pochissimo tempo, il simpatico Jack Russell Terrier è riuscito a trasformarsi da semplice mascotte a un vero e proprio fenomeno televisivo e il suo ingresso in scena uno dei momenti più attesi.

Il successo del cagnolino è stato così travolgente che la produzione ha deciso di valorizzare ulteriormente il suo ruolo. A partire dall’edizione del 2026, al suo nome è stato associato anche un jackpot economico, trasformando i suoi spazi in un momento cruciale per il montepremi e aumentando la suspense della partita. Nel corso delle ultime due stagioni, l’entrata in scena di Gennarino non serviva più solo a spezzare la tensione, ma il cane è diventato un protagonista attivo dello show e acquistando popolarità anche sui social.

Affari tuoi tra conferme e saluti

Insieme a Gennarino, potrebbero scomparire dal cast fisso anche Lupo e Tanhat. I due sono ormai diventai volti famigliari per il pubblico di Affari Tuoi ma, vivendo entrambi a Roma ed parte del pubblico della trasmissione, difficilmente decideranno di partecipare alle registrazioni a Milano. Anche nel loro caso si tratta di una piccola grande perdita, perché i loro siparietti con il conduttore sono ormai diventati un’abitudine, soprattutto nel caso si vada alla Regione Fortunata.

Confermati invece Herbert Ballerina e Martina Miliddi, che ormai rivestono un ruolo imprescindibile nelle dinamiche dello show. E poi ci sarà lui, Stefano De Martino, mattatore più che conduttore, che sarà padrone di casa per la terza edizione. De Martino ha saputo cucirsi addosso il format con uno stile unico, fatto di ironia, empatia con i concorrenti e una conduzione dal ritmo serrato. Sarà proprio la sua leadership sul palco a dover gestire le novità del prossimo autunno, guidando la transizione verso la nuova location lombarda e mantenendo alti gli ascolti record finora registrati.