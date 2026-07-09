Affari Tuoi, gaffe di De Martino su Don Matteo poi recupera con Martina Miliddi: “Ci piace sempre”

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IPA Stefano De Martino

Che puntata incredibile quella di stasera ad Affari Tuoi. Atmosfera delle grandi occasioni, emozioni a non finire e una scia di ironia che ha contagiato lo studio fin dai primi minuti. Direttamente da Gubbio è arrivata Deborah, definita ironicamente una delle “poche superstiti” della cittadina umbra visto che, da quando girano Don Matteo, lì c’è un morto a settimana. Una grande gaffe da parte di Stefano De Martino, visto che la fiction di Rai1 ha trasferito il suo set in quel di Spoleto da qualche stagione a questa parte.

Accanto a lei, a fare da scudo contro i tiri mancini del Dottore, il marito Giordano, un solido operaio pronto a tutto pur di sostenere la sua dolce metà in questa scalata verso la fortuna. Ma la vera sorpresa della serata è stata l’invenzione di Herbert Ballerina portata in studio: il mitico “pesce spara”, un amuleto bizzarro che ha rubato la scena fin da subito.

Montagne russe e colpi di scena: l’inizio della partita

La partita è iniziata subito a ritmi altissimi e con una serie di emozioni contrastanti. Il primo scossone è arrivato con l’eliminazione del “pacco ballerina”, che ha visto protagonista Martina Miliddi. Il conduttore ha commentato estasiato: “Martina ci piace sempre, ma quando fa il jive è perfetta!”, recuperando evidentemente la gaffe di inizio puntata.

Purtroppo, la gioia per il talento della ballerina è durata poco: un brivido ha percorso lo studio quando sono svaniti nel nulla i 200000 euro, un colpo durissimo per il montepremi. Deborah e Giordano non si sono lasciati abbattere e la fortuna ha iniziato a girare a loro favore: prima si sono consolati eliminando il pacco da 50 euro, poi è volato via il pacco da 1 euro.

La vera festa, però, è scattata all’uscita dei 10 euro, che ha innescato un travolgente e sensualissimo ballo a due tra Martina Miliddi e Stefano De Martino, per la gioia del pubblico a casa e in studio.

Il Dottore all’attacco: Deborah trita l’assegno

A questo punto del match, con l’atmosfera caldissima, è entrato in azione il Dottore. La prima proposta seria è stata un’offerta da 27000 euro, rispedita prontamente al mittente da una Deborah determinatissima. Il Dottore ha poi provato a rincarare la dose offrendo 33000 euro per ben due volte consecutive. Ma la coppia umbra, incrollabile, ha detto di no entrambe le volte, decisa ad andare fino in fondo.

La tensione è salita alle stelle quando sono purtroppo usciti i 100000 euro. Il Dottore ha fiutato il momento di debolezza e ha abbassato il tiro offrendo 20000 euro, ma Deborah ha rifiutato ancora.

Dopo una conduzione di gara quasi impeccabile, è arrivata la doccia fredda più dolorosa della serata: l’apertura del pacco contenente i 300000 euro, il premio più pesante del tabellone. Davanti a una successiva offerta al ribasso di soli 5000 euro, Deborah non ci ha pensato due volte e ha letteralmente tritato l’assegno in diretta.

Il gran finale e l’addio a Gennarino

La fase finale è stata un vero e proprio thriller. Sono svaniti anche i 30000 euro e, poco dopo, è entrato in gioco Gennarino. Un momento nostalgico per i fan del programma: questa è stata infatti una delle sue ultime apparizioni, dato che Affari Tuoi si trasferirà presto a Milano e il simpatico cagnolino non seguirà la produzione, poiché in fase di prepensionamento. Rimasti con pochissime opzioni e con i pacchi rossi più importanti ormai sfumati, Deborah e Giordano si sono guardati negli occhi per la scelta finale.

Il bilancio della serata: un finale tutto da ridere

Com’è andata a finire? Il finale è stato decisamente iconico, seppur non milionario. Deborah e Giordano non sono riusciti a portare a casa il bottino sperato, ma non sono rimasti a mani vuote in termini di simpatia.

Il bilancio finale della serata vede la coppia di Gubbio tornare a casa… con il mitico pesce spara di Herbert Ballerina! Una conclusione divertente e fuori dagli schemi per una puntata che ha regalato grande spettacolo, balli memorabili e tanta sana ironia.