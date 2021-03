Chi è Marcella Basteri, la mamma di Luis Miguel

editato in: da

Luis Miguel, ieri e oggi

Una storia dai contorni ancora oggi misteriosi, che vede protagonista Luis Miguel: era il 1985 quando il cantante divenne famoso in Italia portando sul palco dell’Ariston il brano Noi ragazzi di oggi.

Poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, precisamente un anno dopo, però un grande dolore colpì il cuore di Luis Miguel: la madre Marcella Basteri sparì, e la sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero.

Marcella Basteri è nata a Carrara nel 1947 ed era un’attrice. Così come il marito faceva parte del mondo dello spettacolo: Luisito Rey, il padre di Luis Miguel, era un chitarrista e cantante spagnolo.

Il 19 aprile del 1970 diede alla luce Luis a Porto Rico. La sua vita però si svolgeva in Italia, dove si era stabilita dopo la separazione dal marito. Nel frattempo la carriera di Miguel procedeva a gonfie vele: a soli 11 anni era diventato famosissimo in America Latina, tanto da guadagnarsi il titolo di “El Sol de México”.

Nel 1985 il giovanissimo cantante volò in Italia, terra natia della madre, per esibirsi proprio al Festival di Sanremo. Portò una canzone scritta per lui da Toto Cutugno Noi ragazzi di oggi, che gli fece guadagnare il secondo posto.

E mentre a soli 15 anni Luis Miguel poteva vantare già una carriera internazionale sfavillante, nel 1986 un evento dolorosissimo sconvolse la sua vita. La donna infatti partì da Pisa, dove si era stabilita in seguito alla separazione dal marito, per dirigersi a Madrid. Qui doveva incontrare proprio l’ex Luisito, padre di Luis, dalla quale si era allontanata a causa di un rapporto turbolento.

Nella capitale spagnola i due si sarebbero dovuti salutare definitivamente, ufficializzando la fine del loro matrimonio. Ma l’ultima volta che fu vista dai suoi affetti era il 18 agosto 1986, il giorno della sua partenza: da allora si persero le tracce.

Nel 1993 la famiglia di Marcella Basteri decise di rivolgersi a Chi l’ha visto? per riuscire a recuperare qualche notizia sulla donna scomparsa. Oggi la trasmissione torna ad occuparsene: una nipote di Marcella infatti si è rivolta a Federica Sciarelli dopo aver visto una fotografia scattata in Argentina. Nel 2018 fu avvistata una donna senza fissa dimora nel quartiere di San Telmo a Buenos Aires, che potrebbe essere proprio la Basteri.