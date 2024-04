Luis Sal torna a Muschio Selvaggio: chi sono i primi ospiti

Fonte: Getty Images Luis Sal

Dopo le tante diatribe giudiziarie e il polverone iniziato dalla ormai famosissima frase “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, il futuro di Muschio Selvaggio pare avere finalmente una strada parzialmente delineata. Terminato il capitolo del podcast sotto la conduzione di Fedez e l’amico e collega Mr Marra, ora il programma tornerà nelle mani del vecchio co-conduttore Luis Sal. Ecco chi sono i primi ospiti della nuova era di Muschio Selvaggio secondo le indiscrezioni.

“Muschio Selvaggio”, la conduzione torna a Luis Sal

Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo della vita privata e professionale di Fedez, oggi intento a partire con una nuova vita lontano dalla moglie Chiara Ferragni. Casa nuova, viaggi e macchine costose hanno di certo dato molto di cui parlare, ma non solo. In tanti, infatti, si chiedono anche quale sarà il futuro lavorativo del rapper. Tra i tanti dubbi, una cosa è certa: Muschio Selvaggio non è più parte dei suoi progetti.

Terminata una situazione definita insostenibile dallo stesso rapper, rientra quindi al timone del podcast Luis Sal, che dopo le questioni in tribunale, la clausola statutaria della “roulette russa” e il doloroso addio alla conduzione di Fedez e Mr Marra pare essere pronto a riaccendere i microfoni.

Niente della nuova conduzione è stato confermato dal diretto interessato, ma secondo un’indiscrezione del sito di Davide Maggio: “Dopo oltre un anno di assenza e complici diatribe giudiziarie e personali ben note, Luis Sal è pronto a riprendersi Muschio Selvaggio. In attesa che la Magistratura si pronunci, il podcast, dunque, va avanti e DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi come. A iniziare dalla conduzione, Luis Sal sarà nuovamente il padrone di casa ma non sarà il solo a portare avanti la ‘nuova avventura’. Laddove c’era Fedez, ora ci sarà Homyatol”.

Lo stesso portale ha poi dichiarato che, a differenza della prima anticipazione, almeno nelle prime puntate i co-conduttore non sarà lo youtuber Homyatol. Luis Sal avrebbe infatti optato per suo fratello Martin, attivo su Twitch e volto già noto a Muschio Selvaggio, tanto da essere parte della prima versione della sua sigla.

“Muschio Selvaggio”, gli ospiti delle prime puntate

Chiuso il capitolo Fedez, ora i fan più accaniti del podcast si chiedono quale via prenderà il format. Nulla è ancora confermato, ma le indiscrezioni hanno già fatto i nomi dei possibili primi ospiti che si racconteranno davanti a Luis.

Per la prima puntata già registrata, pare che i microfoni di Muschio Selvaggio ospiteranno il divulgatore scientifico e geologo Andrea Moccia, il responsabile di Geopop che con i suoi video esercita la capacità di spiegare concetti non sempre semplici in un modo accessibile a tutti e tutte.

Dopo di lui, il nome più papabile è quello di Baby K, cantante e rapper conosciutissima per i suoi tormentoni estivi dal ritmo indelebile, che nel 2020 ha pubblicato un singolo proprio con Chiara Ferragni. Due ospiti per un ritorno col botto e che, forse, aiuteranno Luis a riprendere in mano il podcast ricostruendolo in chiave pop, proprio come era stato pensato e amato all’inizio della sua fama.