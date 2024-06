“Mahmood conduttore al fianco di Conti a Sanremo 2025”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Mahmood

Nonostante manchino ancora mesi alla settimana canora più amata dal pubblico italiano, Carlo Conti sta lavorando solo all’organizzazione di Sanremo 2025, l’edizione del festival che sancisce l’uscita di scena di Amadeus e che, come già annunciato nelle scorse settimane, porterà con sé moltissime novità. Ancora da capire quali personalità dello spettacolo lo aiuteranno nell’impresa accettando il posto di co-conduttori. Secondo le prime indiscrezioni, uno di questi potrebbe essere Mahmood.

Mahmood al “Festival di Sanremo 2025”? L’indiscrezione

Moltissima emozione e aspettativa per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo che terrà compagnia agli amanti della musica dal 4 all’8 febbraio 2025. Quest’anno la palla è passata a Carlo Conti, già volto noto per via delle sue conduzioni passate, che dovrà portare avanti l’eredità lasciata da Amadeus.

Tra curiosità e indiscrezioni, in tanti si stanno già chiedendo chi lo accompagnerà in questa sfida: anche se nulla è ancora stato deciso e annunciato, le indiscrezioni sul web parlano della possibilità che accanto a Conti possa esserci una personalità legata alla musica, proprio come è spesso accaduto nelle edizioni passate.

Tra i nomi più papabili pare possa esserci Mahmood: un cantante che conosce benissimo il Festival, considerando il grandissimo successo ottenuto ogni volta che si è presentato in gara con una sua canzone. Da Soldi, passando per Brividi insieme a Blanco fino a Tuta Gold, brano che abbiamo ascoltato all’ultimo Festival e che ancora non riusciamo a toglierci dalla testa, Mahmood è un cantante davvero in confidenza con il palco del teatro Ariston.

Fonte: Getty Images

Ad avanzare l’ipotesi che il cantante possa avere un ruolo importante è stato Gabriele Parpiglia. In un intervento ai microfoni di RTL ha infatti spiegato: “Sembrerebbe che Mahmood possa tornare al Festival di Sanremo. Lui che Sanremo lo ha vinto con Soldi, lui che ha vinto anche con Blanco e Brividi. Se torna con un altro? No. Potrebbe essere che come è successo in questi anni con Marco Mengoni che ha affiancato Amadeus, Tiziano ferro è stato al festival di Amadeus, Emma Marrone e Arisa sono state con Gianni Morandi, come Achille Lauro ha fatto i quadri. Ecco, potrebbe essere che anche Alessandro sia presente a qualche serata con un ruolo particolare durante il prossimo Festival condotto e diretto da Carlo Conti”.

Le novità di Carlo Conti a Sanremo 2025

Scegliere di portare sul palco una personalità come quella di Mahmood potrebbe davvero giovare a Carlo Conti, che accettando la conduzione si trova davanti a un compito difficile, se si considera quanto Amadeus abbia fatto per la kermesse aprendo le porte del teatro Ariston a nuovi generi e cantanti giovanissimi in un evento che ha saputo avvicinare moltissime persone.

Per fare questo, Carlo Conti ha introdotto alcune novità, tra cui quelle legate a Sanremo Giovani, la competizione che quest’anno porterà sul palco alcuni giovani talenti all’interno della categoria Nuove Proposte, distaccandosi così dalla categoria Big. Importantissima poi la nuova scenografia firmata da Riccardo Bocchini, che prende il posto dei veterani Gaetano e Maria Chiara Castelli. Per capire invece quali artisti prenderanno parte alla gara è ancora presto: Carlo Conti ascolterà tutte le proposte, promettendoci comunque un’altra grande edizione di musica e spettacolo.