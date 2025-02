Mahmood annuncia Sottomarini, testo e significato del nuovo brano

Fonte: IPA Mahmood

Dopo aver dato sfoggio della sua simpatia come co-conduttore della quarta serata di Sanremo 2025 insieme a Geppi Cucciari, per Mahmood è tempo di riabbracciare la voglia di fare musica. Il cantante pubblica Sottomarini, il suo ultimo singolo dopo l’enorme successo dell’album Nei letti negli altri.

Mahmood, significato di “Sottomarini”

Dopo le sue incredibili partecipazioni con Soldi, Brividi e Tuta Gold, Mahmood è tornato sul palco del Teatro Ariston. Quest’anno, però, il cantante ha vestito i panni di co-conduttore, regalando ai fan una versione inedita della sua anima artistica.

Scelto da Carlo Conti per presentare gli artisti durante la quarta puntata insieme a Geppi Cucciari, Mahmood è stato protagonista anche di un momento di grande emozione: la presentazione inedita del suo ultimo singolo durante la puntata finale della kermesse, Sottomarini, è disponibile in radio e sulle piattaforme a partire dal 21 febbraio 2025.

Il testo si concentra sul parallelismo tra la società del passato e quella moderna, evidenziando i mutamenti anche nelle relazioni umane. Mahmood fa riferimento ai pregiudizi e al peso di una situazione in cui si dà troppo peso al superficiale e all’apparenza. Un pensiero vero una profondità che il cantante vorrebbe raggiungere con la metafora, appunto, dei sottomarini.

Il testo di “Sottomarini”

Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare

Forse sono sempre stato solo e solo particolare.

Mi ricordo da bambino scene pericolose

Ora vedo i bimbi all’iPhone mentre fanno le pose

Come fa ad andare in profondità

Che non ho avuto coinquilini

Servirebbero sottomarini

Come sta mamma

Sembra rinascere

Come stavo io

Quando ti ho visto fuori dal carcere

Più che l’umanità

Qui guardano all’incasso

Della virilità

Non me ne fot** un caz**

Mi consolerò con te

Che semplicità crescere

Dimmelo chi sei

Non è solo il sesso che vorrei con te

Ma provare a capirti per ore, per ore

Ti provo poi resisti, per ore, per ore

Alla fine basterà

Cadere negli abissi insieme per ore, per ore, per ore

C’è chi sorride come fosse tutto ok

C’è chi non vive se non prende un po’ di K

Ti fo**o le idee

Poi si credono artisti

Ti tolgono il rispetto ogni volta che tu non reagisci

Butti la tua relazione nel cesso

Impegnarsi non è la tua vibe, Cerchi privacy ma non la dai

Che te ne fo*te se amo lui o amo lei

C’è chi ti giudica solo per un abbraccio

Nella fragilità vediamo sempre il marcio

Mi consolerò con te

Che semplicità crescere

Dimmelo chi sei

Non è solo il sesso che vorrei con te

Ma provare a capirti per ore, per ore

Ti provo poi resisti, per ore, per ore

Alla fine basterà

Cadere negli abissi insieme per ore, per ore, per ore

Scusami se non dico la verità

Ma se ricadrò nelle profondità

Resterai senza Blin, blin, tu

Mi amerai come amano i bimbi

Proverò a capirti per ore, per ore

Ti provo poi resisti, per ore, per ore

Alla fine basterà

Cadere negli abissi insieme per ore, per ore, per ore