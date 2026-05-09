Liberato, il misterioso cantante napoletano, ha lanciato un nuovo disco e tra i featuring spuntano, a sorpresa, anche quelli con Stefano De Martino e Alberto Angela

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IPA Stefano De Martino e Alberto Angela

Allo scoccare della mezzanotte di sabato 9 maggio, Liberato torna con un nuovo disco. Si tratta di una data speciale per il misterioso cantautore napoletano, 9 maggio è infatti il titolo di uno dei suoi brani più famosi, datato 2017. Radio Liberato, questo il titolo, è un album sfaccettato e originale, che raccoglie al suo interno brani inediti e imprevidibili rivisitazioni di grandi classici, con il supporto di nomi a dir poco noti. Grandi cantanti come Mahmood e Calcutta, ma anche outsider della musica, dal conduttore Stefano De Martino al divulgatore Alberto Angela.

Il 9 maggio esce Radio Liberato

Un’uscita a sopresa, ma in una data del tutto prevedibile per i fan del misteriosi cantautore partenopeo. Sabato 9 maggio 2026, è uscito Radio Liberato, il quarto album dell’artista senza volto che molti identificano nel polistrumentista Gennaro Nocerino (si tratta tuttavia di rumors mai confermati). 9 maggio come il titolo della hit del 2017 che della musica di Liberato è diventata l’emblema.

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Il lancio è avvenuto con un dj set negli studi di Rai Radio2 di Roma, sul cui tetto è stata issata una bandiera nera con una rosa bianca, il simbolo di Liberato. L’album dell’artista incapucciato conta quindici canzoni, tra inediti e numerosi remix di grandi classici e di alcuni dei brani più amati del musicista partenopeo. Trap queen di Fetty Wap si trasforma in Napoli Queen. Mentre Guagliò diventa tedesca grazie all’interpretazione del duo Modeselektor.

Quello che, seppur senza mai svelare il proprio nome né il proprio volto, è diventato uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano odierno, ha chiamato in aiuto numerosi colleghi. Mahmood canta l’urban Intostreet, Calcutta la romantica Me staje appennenn’ amò, Iosonouncane reinterpreta Gaiola. E le sorprese non sono finite.

Tutti gli ospiti del cantautore misterioso

Non solo cantanti, ma anche numerosi personaggi del mondo del cinema e della televisione prendono parte al nuovo album di Liberato. Alberto Angela presta la sua inconfondibile voce di divulgatore nel brano Sibilla. L’attrice di Mare Fuori Maria Esposito legge il testo di Alessandro Magno. E ancora, in Radio Liberato trovano posto il cantante Stash dei The Kolors, il comico Valerio Lundini e l’attrice Serena Rossi.

Ad aprire e chiudere l’Lp, la voce di uno dei napoletani più amati della tv: Stefano De Martino, che interpreta qui il ruolo di conduttore della fantomatica Radio Liberato. Il volto Rai si trova nel pezzo dell’intro e nella doppietta finale che unisce le canzini Vuje me facite ascì pazz’ e Finale. Che questo featuring preluda una partecipazione di Liberato al prossimo Festival di Sanremo, di cui proprio De Martino sarà direttore artistico?

Chissà, nel frattempo i fan dell’artista incapucciato potranno ascoltarlo il prossimo 5 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: per Liberato sarà la prima volta sul palco più importante della sua città natale. Il mistero, naturalmente, è assoluto, ma magari assieme al cantautore compariranno anche i suoi ospiti. Trovarsi Stefano De Martino e Alberto Angela assieme nell’inedito ruolo di cantanti potrebbe essere uno spettacolo tanto inatteso quanto indimenticabile.