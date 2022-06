Frasi sull’amore per i figli: dolcissime e profonde

Fonte: 123RF Frasi che raccontano l'amore per i figli

C’è un amore che non ha confini e neppure regole: è quello che lega una madre o un padre al proprio figlio. Si tratta di un sentimento che non può essere quantificato, perché è troppo potente, profondo, infinito.

Un amore totalizzante, che inizia già quando si scopre che si diventerà genitori e che poi prosegue e diventa ogni giorno più forte. È complesso immaginare di riuscire a raccontarlo a parole, perché sembra quasi che non esistano di adatte per descriverlo.

DiLei ha selezionato alcune tra le più belle frasi sull’amore per i figli, da scrivere per chi si appresta a diventare genitore, oppure per chi lo è già da un po’. E, ancora, da dedicare ai propri figli in occasioni speciali. Perché esprimere l’affetto che si prova non è mai abbastanza. Ecco alcune delle citazioni più profonde e degli aforismi più toccanti per raccontare l’amore per i figli.

Frasi sull’amore che si prova per i figli

Un sentimento che – spesso – nasce fin dal primo istante: l’amore per i figli è un’emozione unica e bellissima. Tanto che a volte si decide di fare un tatuaggio sul corpo, come gesto di condivisione con gli altri di ciò che si prova. Festeggiare l’arrivo di un figlio, oppure scrivere un pensiero speciale dedicato proprio a loro, significa far parlare il proprio cuore. E in aiuto ci vengono incontro le frasi di pensatori famosi, di poeti, filosofi e scrittori che, sia come madri sia come padri, hanno saputo racchiudere nelle parole la bellezza e la vastità di questo amore.

Non sappiamo cosa sia l’amore di un genitore per un figlio fin quando non diventiamo genitori noi stessi. (Henry Ward Beecher)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa)

Ogni bambino che viene al mondo è un nuovo pensiero di Dio, una possibilità sempre fresca e radiosa. (Kate Douglas Wiggin)

Non sono la carne e il sangue, ma è il cuore a renderci padri e figli. (Friedrich Schiller)

Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un figlio. Ce ne sono sette milioni. (Walt Streightiff)

Quando mio figlio mi tiene per mano, ogni strada del mondo è la strada giusta. (Fabrizio Caramagna)

C’è qualcosa di simile a un filo d’oro che attraversa le parole di un uomo quando parla a sua figlia; gradualmente nel corso degli anni quel filo diventa abbastanza lungo da intesserne un panno d’oro puro che è amore. (John Gregory Brown)

Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori. (Oliver Wendell Holmes)

Frasi per un figlio speciale

Ogni figlio è speciale agli occhi dei propri genitori, ogni aspetto del suo carattere ha qualcosa che emoziona. Certo ci sono gli sbagli, gli errori, gli inciampi, ma un genitore è lì per dare una mano a rialzarsi e per indicare la strada giusta. Ogni figlio è speciale, perché è speciale l’amore che una madre o un padre provano per lui. Un sentimento unico e inimitabile, capace di essere diverso ogni volta che si diventa genitori, ma in questa diversità c’è la sua bellezza. Non si ama mai allo stesso modo, ma questo non significa che sia meno potente il sentimento che si prova.

Le frasi più belle ed emozionati per un figlio speciale.

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Gli anni passeranno e un giorno guarderai tuo figlio come un uomo e ti sentirai incredibilmente orgoglioso del fatto che si prenda cura di sé, sia sicuro, che offra un contributo e, si spera, che vada molto oltre te nel campo della sua vita. (Steve Biddulph)

Niente è sicuro in questo fetido letamaio di mondo, tranne l’amore di una madre. (James Joyce)

Lascia che i tuoi ragazzi mettano alla prova le loro ali. Potrebbero non essere aquile, ma ciò non significa che non dovrebbero librarsi liberi. (C. J. Milbrandt)

Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: ali e radici. (Harding Carter)

Un bambino è un amore diventato visibile. (Novalis)

Ascolta i desideri dei tuoi figli. Incoraggiali e dai loro l’autonomia per prendere le proprie decisioni. (Denis Waitley)

Le frasi sulla felicità dei figli

Il desiderio più grande di un genitore è quello di sapere i propri figli felici, appagati e sani. Per questo vi sono tante frasi che si concentrano su questo aspetto.

Sapere che il proprio figlio è appagato dalla vita, non è stressato, sta bene, è un grande dono per ogni mamma e papà. Ed è anche uno dei loro insegnamenti più grandi perché ricorda che quello che conta è la ricerca della felicilità (nel rispetto degli altri).

Ecco, quindi, alcune frasi che parlano della felicità dei figli.

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa in modo che sia l’entusiasmo. (Bruce Barton)

Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è, io nel mio piccolo tento qualcosa ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te, a ogni compleanno vai un po’ più via da me. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. (Elisa – A modo tuo)

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Madre Teresa di Calcutta)

Ogni padre dovrebbe ricordare che un giorno suo figlio seguirà il suo esempio invece che il suo consiglio. (Charles F Kettering)

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita. (Mahatma Gandhi)

Dì a tuo figlio che è bello e ha gli occhi pieni di colori, portalo a vedere i prati quando fioriscono e leggigli un libro prima di dormire. Incoraggialo anche a scrivere poesie e spiegagli come si fa a cancellare il “giammai” e allungare a dismisura le sillabe e gli spazi del “si può”. E se è un sognatore insegnagli a fare le prime passeggiate sulle nuvole. E soprattutto ascoltalo quando il vento degli anni è più forte e si porta via le parole e le certezze. (Fabrizio Caramagna)

Osserva un bambino che raccoglie conchiglie sulla spiaggia: è più felice dell'uomo più ricco del mondo. Qual è il suo segreto? Quel segreto è anche il mio. Il bambino vive nel momento presente, si gode il sole, l'aria salmastra della spiaggia, la meravigliosa distesa di sabbia. È qui e ora. Non pensa al passato, non pensa al futuro. E qualsiasi cosa fa, la fa con totalità, intensamente; ne è così assorbito da scordare ogni altra cosa. (Osho)

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso. (Milan Kundera)

Il sorriso di un bambino, cancella i ricordi intrappolati nell’anima di chi non sa perdonare. (Ada Roggio)

Non c’è alcun fiore, in nessun giardino del mondo, bello come un bambino seduto sulle ginocchia della madre. Nel cielo ci sono stelle splendenti, sul fondo dei mari perle meravigliose, ma la bellezza del mondo è nel sorriso dei bambini. (Romano Battaglia)

Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi. (Tiziano Terzani)

Gli adulti sono troppo seri per me. Non sono capaci di ridere. Preferisco scrivere per i bambini, è l’unico modo per divertire anche me stesso. (Roald Dahl)

Se un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo. (Rachel Louise Carson)

Vi fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte, ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino: chiedi ancora. (Clive Staples Lewis)

Lasciate che i bambini siano felici a modo loro, non esiste modo migliore. (Dottor Johnson)

Descrivere l’amore per un figlio, i pensieri più belli

Come si può descrivere l’amore per un figlio? Attraverso le parole più profonde, capaci di raccontarlo e di mettere nero su bianco tutte quelle straordinarie emozioni che derivano dal diventare genitori. Crescere un figlio, accompagnarlo nel percorso per diventare adulto, aiutarlo ad affronare i momenti più complessi, è un bellissimo viaggio. Non privo di difficoltà, ma non per questo meno entusiasmante.

E l’amore per un figlio è anche questo: tendergli la mano se ne ha bisogno, stare a guardarlo imparare ed essere pronti a intervenire se chiede un aiuto,

Pensieri ed emozioni, azioni e attese, che sono state raccontate con aforismi e citazioni famosi ed emozionanti che descrivono l’amore per un figlio da regalare o da segnarsi per fermare su carta la bellezza di quello che si prova.