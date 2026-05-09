Rihanna, il nuovo tatuaggio è un dolcissimo omaggio ai figli

Rihanna ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione: a realizzarlo, sono stati i due figli

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Rihanna

Rihanna ha scelto di celebrare con qualche giorno d’anticipo la festa della mamma, concedendosi un regalo dolcissimo. La popstar ha infatti sfoggiato un nuovo tatuaggio, realizzato con l’aiuto di due artisti speciali: i suoi figli.

Il nuovo tatuaggio di Rihanna

Da qualche anno Rihanna ha scelto di allontanarsi dal mondo della musica per dedicarsi pienamente alla sua famiglia, e non sembra affatto pentita della decisione presa. Dopo essere apparsa raggiante accanto al compagno A$AP Rocky al Met Gala, la cantante e imprenditrice ha regalato sui social un altro piccolo retroscena dalla sua nuova vita, piena di dolcezza e serenità.

Riri, che non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, ne ha aggiunto uno alla sua già nutrita collezione: il nuovo tattoo si trova dietro il ginocchio ed è composto da scarabocchi astratti, probabilmente realizzati da uno o entrambi i figli più grandi. A condividere la sessione su Instagram, è stato il tatuatore delle celebrità Keith Scott “Bang Bang” McCurdy.

L’artista newyorkese ha mostrato anche l’ispirazione del tatuaggio: i disegni dei bambini di Rihanna su un foglio con adesivi della serie animata Nickelodeon Paw Patrol. La popstar, immortalata nel video, è sembrata molto soddisfatta del risultato finale: un tattoo che, nella sua semplicità, restituisce tutto l’amore che la unisce ai tre bambini avuti dal compagno A$AP Rocky.

Rihanna e la maternità

Rihanna e A$AP Rocky hanno tre figli: RZA Athelston di tre anni; Riot Rose di due anni e Rocky Irish di sette mesi. In alcune occasioni, la popstar ha anche portato con sé i piccoli sul red carpet, e in numerose occasioni ha parlato di quanto la maternità sia stata per lei importante.

“Oh mio Dio, è qualcosa di leggendario. Davvero non ti ricordi più la vita prima, è la cosa più assurda di sempre. Cerchi letteralmente di ricordarla, ma la sensazione, i desideri, le cose che ti piacevano, tutto… non riesci più a identificarlo, perché non ti permetti nemmeno mentalmente di arrivare a quel punto, perché non importa”, ha raccontato a British Vogue.

Anche Rocky è un papà molto presente, e ha spesso condiviso con la stampa aneddoti riguardo i bambini: “Sono più adorabili che mai. RZA e Riot vanno d’accordo meglio di quanto mi aspettassi anche se, essendo vicini di età, ci sono occasionali litigi. A volte sono un po’ gelosi della loro sorellina appena nata, ma nella nostra casa c’è solo amore”.

La nascita dei bambini ha anche ulteriormente rafforzato il legame tra Rihanna e il suo compagno, che fanno coppia dal 2020. La popstar lo ha spesso definito come il suo “migliore amico”, ed è stata al suo fianco anche nel momento più difficile, che lo ha visto imputato in un processo per aggressione con arma da fuoco.

Il rapper era era stato infatti accusato di aver sparato all’ex amico Terrell Efron nel 2021, ma si era sempre dichiarato innocente: una non colpevolezza poi riconosciuta anche dalla giuria, che lo prosciolse da ogni accusa. Proprio nel momento del verdetto, Rocky corse ad abbracciare la sua compagna, regalando uno scatto ormai cult ai fotografi in sala.