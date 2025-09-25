Rihanna è diventata mamma per la terza volta, la prima foto e il nome della bambina

Rihanna e ASAP Rocky hanno annunciato l'arrivo della loro terzogenita: la cantante è diventata mamma di una bambina

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Rihanna è diventata mamma di una bambina

Rihanna è diventata mamma per la terza volta. La popstar di Umbrella ha dato alla luce una bambina, coronando un momento speciale che i fan aspettavano con trepidazione dopo le sue tante apparizioni pubbliche con il pancione, dai red carpet glamour alle uscite casual per le strade statunitensi.

Ora, la cantante e il compagno ASAP Rocky possono finalmente stringere tra le braccia la nuova arrivata: una bambina che i due artisti hanno chiamato ancora una volta con un nome che inizia per R, continuando così la tradizione di famiglia.

Rihanna mamma tris: è nata la sua prima bambina

Fiocco rosa in casa Rihanna. Dopo aver annunciato l’arrivo di un nuovo membro della famiglia con un’entrata da sogno al Met Gala 2025 — uno dei look premaman più fotografati di sempre — la cantante può finalmente aprire le porte del suo mondo alla terzogenita.

La bambina è nata il 13 settembre 2025 e porta un nome destinato a lasciare il segno: Rocki Irish. Per Rihanna e ASAP Rocky si tratta della prima femmina dopo i due maschietti, un dettaglio che ha già fatto impazzire i fan e che segna un nuovo capitolo per una famiglia che, passo dopo passo, è diventata una delle più seguite e amate al mondo.

Come da tradizione, l’annuncio non poteva che arrivare in grande stile: un post social che ha fatto in poche ore il giro del web. Nell’immagine, Rihanna stringe la neonata in un abbraccio tenerissimo, avvolta in una nuvola di rosa, accompagnata da un secondo scatto in cui spiccano due minuscoli guantini da pugile color cipria. Un dettaglio che sembra un simbolo: dolcezza e forza, femminilità e potenza, in perfetto equilibrio con l’universo che Rihanna incarna da sempre.

Rihanna, il segreto dietro il nome della bambina

Durante tutta la gravidanza, Rihanna non ha mai rinunciato a trasformare ogni uscita pubblica in un vero statement di stile. Dalle trasparenze scintillanti alle silhouette che mettevano in risalto il pancione, la popstar ha ancora una volta rivoluzionato il concetto di maternità.

Sul sesso del bebè Rihanna aveva scelto di mantenere il massimo riserbo fino all’ultimo, alimentando l’attesa dei fan. L’unica certezza? Il nome avrebbe avuto la R come iniziale, un dettaglio diventato ormai una tradizione di famiglia: il primogenito si chiama RZA Athelston, il secondogenito Riot Rose, e adesso la piccola Rocki Irish completa il tris.

In passato, durante la premiere del film I Puffi, la cantante aveva scherzato con un giornalista: “Non ti dico se sarà un maschio o una femmina… ma sicuramente il suo nome inizierà per R. È una tradizione ormai. Non litighiamo mai per il nome, è l’unica cosa su cui io e Rocky siamo sempre d’accordo”.

Ad aumentare la curiosità ci aveva pensato anche ASAP Rocky che, in un’intervista a Entertainment Tonight, alla domanda “È quella la bambina che stavate aspettando?” aveva risposto con un sorriso: “Lo è, amico, lo è”.

Con tre bambini e una carriera stellare, Rihanna e ASAP Rocky incarnano alla perfezione il concetto di power couple. Glamour sul red carpet e tenerissimi nelle uscite con i figli, i due hanno conquistato l’affetto del pubblico mostrando un equilibrio raro tra vita privata e scena internazionale che, ora, possono condividere anche con la più piccola della casa.