“Foto di Belen Rodriguez in difficoltà”, la dura reazione di Caterina Balivo

Getty Images Belen, 41 anni di bellezza e passione: le tappe più importanti della sua vita

La vicenda che ha coinvolto Belen Rodriguez continua a far discutere, ma nelle ultime ore è arrivata una dura condanna da parte della televisione e del giornalismo. Perché se da un lato c’è la preoccupazione sincera per le condizioni della showgirl argentina, dall’altro è emerso un retroscena: qualcuno avrebbe provato a vendere ai giornali alcuni scatti che la ritraevano nei suoi momenti più fragili. A condannare il fatto senza mezzi termini è stata anche Caterina Balivo durante la puntata de La Volta Buona andata in onda mercoledì 27 maggio su Rai 1.

Belen Rodriguez, le foto in difficoltà e la condanna di Caterina Balivo

La questione è stata sollevata in onda da Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, intervenuto in collegamento con lo studio. Il giornalista ha raccontato di aver ricevuto la proposta di acquistare quelle immagini proprio nelle ore più concitate, e di aver rifiutato categoricamente di acquistarle per pubblicarle sul giornale. “Vi devo fare una confessione: nell’imminenza del fatto, volevano vendermi delle foto in cui lei appariva palesemente in difficoltà mentre rientrava a casa. Io quelle foto le ho buttate via e non le pubblico. Noi siamo giornalisti, non carnefici“, queste le parole che ci hanno ricordato che il confine etico dovrebbe sempre separare il racconto di una notizia dalla pura speculazione sul dolore altrui.

IPA

“C’è stata una forma di maggior rispetto, io l’ho notato. Le persone sono state abbastanza caute”. A quel punto è arrivata la stoccata più dura, quella di Caterina Balivo. La conduttrice ha sfruttato la diretta per lanciare un avvertimento per chi sceglierà di condividere le immagini di Belen in difficoltà: “Chi pubblicherà quelle foto non sarà mai ospite de La Volta Buona: non sarà più nostro ospite. E lo dico adesso così c’è RaiPlay e lo possiamo mandare in onda”. C’è sempre la doppia faccia della medaglia, e del resto informare è un’azione ben diversa rispetto ad accanirsi su una persona che sta vivendo un momento di sofferenza.

Cosa è successo a Belen Rodriguez

Ma cosa è successo davvero a Belen? I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì 25 maggio. In quelle ore, nell’appartamento milanese della showgirl, sono dovuti intervenire le forze dell’ordine e i soccorritori, chiamati dai vicini di casa. Belen, in un evidente stato di agitazione, è stata poi portata in codice giallo al Policlinico di Milano.

Una corsa in ospedale durata poche ore: la conduttrice è stata infatti dimessa nel giro di poco tempo. Al suo fianco, secondo le indiscrezioni, c’è anche l’ex marito, Stefano De Martino, che è accorso subito da lei. Al di là dei dettagli di cronaca, questa vicenda è legata a doppio filo con un tema delicatissimo: quello della salute mentale, che riguarda chiunque, ciascuno di noi.

Dietro l’immagine della donna di successo e sempre sorridente, Belen non ha mai nascosto le proprie fragilità, raccontando anche pubblicamente periodi difficili e momenti di smarrimento. Proprio per questo, vicende come quella di questi giorni andrebbero affrontate con cautela, senza traccia alcuna di morbosità, perché è fondamentale ricordare che, prima del personaggio pubblico, ci troviamo di fronte a una persona.