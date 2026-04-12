Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

La quarta puntata di Amici è stato il “solito show”: guanti di sfida, musica, danza, ma soprattutto davvero tanto talento. Ormai il talent show condotto da Maria De Filippi è una vera e propria fucina di talenti che, negli anni, riusciranno ad affermarsi nei propri ambiti. E anche questa edizione non è priva di future stelle, come Angie, che si è lanciata nel musical ottenendo una standing ovation, ed Emiliano, una “mariposa” – farfalla – sul palco.

I “lupi” ad Amici. Voto: 5

Non possiamo proprio non iniziare le pagelle con la dinamica che ormai viene riproposta puntualmente durante il Serale di Amici: lo spettacolo non si riempie solo con il talento, ma anche con la polemica, con le frecciatine, con gli scontri tra i prof. E se Alessandra Celentano è la prof temibile per eccellenza, da vero “lupo dichiarato“, ci sono secondo lei anche i lupi travestiti da pecore. I litigi sono il pepe di ogni show, è vero, ma a volte le dinamiche si presentano simili ogni anno, e alla lunga fanno pendere l’ago della bilancia.

La polemica sulla “crew”. Voto: 4

I giudici del Serale di Amici sono chiamati a esprimersi a ogni guanto di sfida: sono in quattro, e non tutti sono esperti di ogni disciplina. Così Gigi D’Alessio e Amadeus si sono iscritti a un corso di ballo per capire come funziona. “Al momento stiamo andando alle balere”, la battuta di D’Alessio non è stata casuale, visto che in parte questa puntata si è concentrata sulla “crew”, il corpo di ballo, e ha provato a fare un paragone con la musica.

“Ballare con un gruppo, soprattutto di professionisti, secondo me è più difficile: se io faccio un pezzo da solo con il pianoforte, ho la massima libertà, posso sbagliare, nessuno se ne accorge. Invece quando vai dietro a un gruppo di professionisti devi stare attento a non sbagliare, viene fuori l’errore”. Il pensiero di D’Alessio non è sbagliato: Alessio, alla fine, dopo aver perso il guanto di sfida contro Nicola, si è preso una piccola rivincita, zittendo la Celentano. “So ballare da solo e non ho bisogno di un supporto. Mi piace ballare con la crew, se c’è questa possibilità, perché non sfruttarla?”.

Battibecco Pettinelli-D’Alessio evitabile. Voto: 4

Anna Pettinelli “apre la bocca e le dà fiato”; lo ha detto lei stessa, e la citiamo perché è proprio così. I suoi litigi con i prof sono storici, ma si sta scaldando molto anche contro Gigi D’Alessio. Il clima della quarta puntata del Serale di Amici è stato a dir poco rovente e si è infiammato ancor di più con la battuta di D’Alessio contro la Pettinelli. “Un vincente trova sempre una strada, un perdente sempre una scusa“. La Pettinelli non si è lasciata di certo sfuggire la possibilità di rispondere con una stoccata: “Inutile che fai proclami, facile parlare per frasi fatte, se le porta da casa”. La frase da “Bacio Perugina” di D’Alessio, che è attribuita a Lao Tzu, non è stata servita in modo del tutto sbagliato.

Cristiano Malgioglio e l’affaire cioccolato. Voto: 7

Tra una critica e un giudizio, ci sono anche quei piccoli momenti distensivi che ci fanno dimenticare di essere in mezzo ai lupi, come direbbe probabilmente Elena D’Amario. E quel momento distensivo è spesso legato a una figura leggendaria: Cristiano Malgioglio, che è lo show in persona. Per la prossima puntata ci aspettiamo che Amadeus abbia della cioccolata in tasca da dare a Malgioglio, e non una mentina.

Il momento Password e l’uovo della discordia. Voto: 6

A giocare al momento Password, lo show nello show condotto da Alessandro Cattelan, sono stati Anna Pettinelli (in squadra con Pierpaolo Spollon) e Amadeus (con Orietta Berti). Amadeus si è trovato ad aver detto per la prima volta “bava” in televisione; partita combattuta, con non poca tensione (la Pettinelli ha anche “preso in giro” Amadeus per il profilo migliore), e il gioco è stato gradito ma – forse – dura troppo e spezza il ritmo di Amici, che è sempre stato dinamico. A vincere sono stati Amadeus e Orietta Berti, e così Spollon e la Pettinelli hanno dovuto spaccarsi le uova in testa. Come è finita? Con la Pettinelli che ha lanciato le uova contro Zerbi. Classico.

Standing ovation per Angie. Voto: 10

Tra le polemiche, alla fine emerge sempre il talento, e Angie ne ha da vendere. Tra le sfide che abbiamo visto nella quarta puntata del Serale di Amici 2026, quella tra Angie ed Emiliano è stata magica: entrambi sono talentuosi, entrambi vogliono dare il massimo. Con la cover di Don’t Rain on My Parade, di Barbra Streisand, Angie è riuscita a strappare una standing ovation da Gigi D’Alessio, a cui ci uniamo anche noi.

L’assenza di competitività tra i ragazzi. Voto: 9

Sfida dopo sfida abbiamo visto i talenti della Scuola di Amici 25 esibirsi, ma a saltare all’occhio è stata una qualità: la totale assenza di competitività. Anche durante la sfida tra Angie e Nicola, pur essendo stati bravissimi entrambi, nessuno dei giovani si è scagliato contro il team avversario. “Ci pensiamo noi”, così ha risposto la Celentano a D’Alessi, che ha sottolineato questo aspetto molto bello dello show. Tutti, alla fine, sono lì per vedere il compimento di un sogno nel cassetto.

Celentano “lupo” ma poi si commuove. Voto: 9

A volte anche i lupi si commuovono, ma c’è una cosa che ha detto la Celentano con cui tutti noi siamo d’accordo (anche Veronica Peparini): “Stavo pensando a quanto sia bello questo Amici, a quanta passione ci sia da parte nostra e di tutti quelli che lavorano qui”. Maria De Filippi temeva stesse per dire una cattiveria, ma alla fine ha semplicemente sottolineato la bellzza del programma: è proprio la passione il motivo per cui Amici non ha mai perso la sua forza e centralità nella televisione italiana.

La “frecciata” di Vincenzo Comunale a De Martino. Voto: 7

Legato a Zelig, è riuscito nella sua impresa: quella di andare da Maria De Filippi, che porta spesso fortuna alle carriere delle persone. Ottimo monologo, spensierato, leggero, ma anche consapevole: il ruolo dei comici è farci riflettere strappandoci una risata, e la De Filippi è il portafortuna per eccellenza della televisione italiana. Ha portato fortuna anche a Stefano De Martino, con cui Comunale ha delle cose in comune. “Io penso di avere i presupposti perché sono napoletano, ho un passato da ex fruttivendolo, mo devo solo trovare una ragazza sudamericana più famosa di me e tra qualche anno mi faranno condurre Sanremo: il percorso dovrebbe essere quello là, un saluto a Stefano, ti voglio bene”. La chicca? La telecamera che inquadra la risata dell’ex conduttore, Amadeus.