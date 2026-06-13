Affari Tuoi, puntata indimenticabile con un messaggio per il futuro: De Martino esaltato

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IPA Stefano De Martino

Anche sabato 13 giugno ci ha pensato Stefano De Martino con la sua nuova puntata di Affari Tuoi a divertire i nostri animi provati dalla calda giornata. A giocarsi la possibilità di vincere 300.000 euro è stato Andrea, dal Friuli Venezia Giulia. Non sono mancati simpatici siparietti, battute e il solito nonsense che abbiamo imparato ad amare di Herbert Ballerina. Ormai iconiche le mosse di Martina Miliddi, la ballerina (quella vera) che ormai è una presenza attesissima dal programma. Ma a catturare l’attenzione è stata la partita incredibile del giocatore, che, dopo aver preso tutte le scelte giuste ha mandato un messaggio per il futuro: “Questo lo farò vedere a mio figlio quando farà 18 anni”.

Martina Mididdi “veste” Herbert Ballerina e lui provoca: “Sembro Tom Cruise”

Pronto a mettersi alla prova e a tentare la fortuna nella gara contro il Dottore di Affari Tuoi, Andrea dal Friuli Venezia Giulia è stato accompagnato nel gioco e nelle difficili scelte dalla compagna, Elena. Una partita eccellente la sua, che ha spinto anche De Martino a riconoscerne l’eccezionalità. “Hai fatto razzia di blu”, ha esclamato De Martino, felice per il concorrente.

Proprio nel momento di gioia dall’aver trovato nei pacchi un altro blu è entrata in scena Martina Miliddi, la ballerina più attesa dell’access prime time di Rai 1. Sempre pronta a mettersi in gioco con simpatici siparietti con il conduttore e i concorrenti, la ballerina ha danzato, mettendo poi un paio di occhiali da sole sulle orecchie di Herbert Ballerina. Lui, divertito dalla situazione, ha provocato il pubblico: “Sembro Tom Cruise”. Non è mancata la pronta risposta ironica di Miliddi: “Proprio”.

Un siparietto leggero e divertente in una puntata già fortunata.

La partita indimenticabile di Andrea e il messaggio al figlio

Andrea ha condotto una partita fortunatissima, eliminando già dall’inizio tutti i pacchi blu e arrivando alla situazione in cui chiunque vorrebbe trovarsi: quella di una vittoria sicura. Tra i 15.000 e i 300.000 euro: tutto il tabellone a disposizione. Il concorrente non si è scomposto, gestendo la partita in modo lucido senza dimenticare la propria emotività.

Com’è finita? Nei migliore dei modi! Senza pensarci troppo (giustamente) Andrea del Friuli Venezia Giulia ha accettato la proposta di 50.000 euro del Dottore. “Sono un padre, devo pensare a questo, a mio figlio, alla casa”. Una scelta giusta, guidata da un senso di responsabilità. Nel suo pacco, alla fine, c’erano 15.000 euro, quindi Andrea non ne ha sbagliata una, portandosi a casa 50.000 euro e la gioia di un momento indimenticabile.

A coronare la vittoria la realizzazione di un desiderio del concorrente. Conscio di aver ancora abbastanza tempo a sua disposizione, Andrea ha chiesto a De Martino di poter registrare un messaggio per il figlio, adesso di 4 mesi, nel giorno del suo diciottesimo compleanno. “Gli farò vedere questa puntata e vorrei lasciare due parole per lui”. Il conduttore certo non si è tirato indietro e ha dato la possibilità al concorrente di lasciare alcune parole: “Vorrei farti gli auguri per i tuoi 18 anni e dirti che i tuoi genitori ti amano e faranno di tutto per te”. “Probabilmente non ci sarò, sarò in giro in barca”, ha scherzato De Martino.