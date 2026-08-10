Martina Miliddi su Instagram è sempre più bella e conferma il ritorno ad Affari Tuoi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Martina Miliddi

Martina Miliddi si gode le vacanze estive e su Instagram è sempre più bella, fra selfie e viaggio, ma non dimentica Affari Tuoi e l’affetto per Stefano De Martino, conduttore dello show.

Martina Miliddi torna ad Affari Tuoi

In questi giorni infatti la ballerina ed ex star di Amici ha pubblicato sui social alcuni post che riguardano proprio la trasmissione. Martina Miliddi è ormai entrata nel cuore del pubblico di Rai 1, diventando uno dei volti più amati di Affari Tuoi. Per questo il suo annuncio su Instagram è stato accolto con grande entusiasmo.

La ballerina ha postato sui social infatti un video che anticipa il ritorno a settembre di Affari Tuoi e conferma la sua presenza all’interno del cast. Nel promo della Rai infatti Stefano De Martino ed Herbert Ballerina sono dei moderni Totò e Peppino che arrivano per la prima volta a Milano.

Il video prende ispirazione da una scena famosa del film Totò, Peppino e la… malafemmina, in cui i due protagonisti raggiungono Milano che sarà, come ben sappiamo, la nuova sede in cui verrà registrato lo show.

Nella gag vediamo comparire tutti i protagonisti della trasmissione: non solo Herbert Ballerina e, ovviamente Stefano De Martino, ma anche il Dottore, che interviene al telefono, come nel suo stile, e Martina Miliddi.

“Da settembre torna Affari Tuoi!”, ha commentato la ballerina e in tantissimi hanno commentato, felici all’idea di vederla nuovamente nella trasmissione accanto al conduttore. Il programma dei pacchi tornerà il prossimo 6 settembre 2026 su Rai 1. Al timone ci sarà ancora una volta Stefano De Martino, affiancato da Martina Miliddi ed Herbert Ballerina.

Il meccanismo del gioco sarà quello che conosciamo bene, cambierà invece lo studio televisivo che, come raccontato già, si sposterà a Milano. Un trasferimento che consentirà anche a Stefano De Martino di stare più vicino al figlio Santiago che vive con Belen Rodriguez, ex moglie del conduttore.

L’estate di Martina Miliddi

Nel frattempo Martina Miliddi si sta godendo la sua estate e su Instagram è sempre più bella. Da tempo è legata a Simone Milani, coreografo e ballerino noto con il soprannome di Spillo, che ha partecipato ad Amici, ma anche a Viva Radio 2! di Fiorello e ad alcuni show con Lorella Cuccarini.

I due hanno un cane, Chloe, protagonista anche di alcuni scatti in cui Martina sorride alla fotocamera, con indosso un abito senza spalline caratterizzato da un motivo a fiori, l’iconico caschetto con frangetta e degli orecchini spettacolari color oro.

“Sono innamorata, convivo con Simone Milani, ballerino anche lui, coreografo ad Amici – aveva confidato qualche tempo fa la ballerina -. Abbiamo anche un cane, Chloe. Ci sentiamo una famiglia anche se, per esserlo, ancora manca qualcosa…”.

In quell’occasione Martina aveva anche parlato della possibilità di allargare la famiglia: “Immaginarsi madre è una cosa bellissima – aveva rivelato -. Mi piacerebbe diventarlo, è un pensiero che ogni tanto ricorre e di cui con Simone parliamo serenamente. Immaginiamo come sarà, immaginiamo anche come saranno le nostre nozze. Sognare, alla fine, non costa nulla”.