Chi è Simone Milani, il fidanzato di Martina Miliddi

Coreografo di Amici e ballerino, Simone Milani è il fidanzato di Martina Miliddi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Martina Miliddi

Simone Milani è il fidanzato di Martina Miliddi, volto di Affari Tuoi dove veste i panni de “la ballerina”. Proprio come Martina anche Simone – che è conosciuto con il nickname Spillo – ha lavorato ad Amici.

Chi è Simone Milani

Conosciuto come Spillo, Simone Milani è un noto ballerino e coreografo. Classe 1998, è nato a Roma e ha studiato presso la Kledi Dance, la scuola di danza di Kledi Kadiu, celebre ballerino dello show di Maria De Filippi. Ad unirlo a Martina Miliddi è il suo legame fortissimo con la trasmissione Amici.

Simone infatti ha preso parte a diverse edizioni della trasmissione sia come ballerino che come coreografo. Ha inoltre lavorato in altri programmi famosi, come Un amico è così, show di Lorella Cuccarini, ma anche VivaRai2 di Fiorello e il Wind Summer Festival.

Nel suo curriculum ci sono numerose collaborazioni importanti con nomi della musica come Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Elisa, The Kolors e Marco Mengoni. Ha poi ballato accanto a Katy Perry e Christina Aguilera nei loro tour mondiali. Ha un profilo Instagram particolarmente seguito in cui parla di danza, ma condivide anche scatti che raccontano la sua vita insieme a Martina Miliddi.

L’amore di Martina Miliddi e Simone Milani

Star di Affari Tuoi, dove ha conquistato tutti con il suo talento, Martina Miliddi è arrivata al successo grazie ad Amici. In passato ha vissuto una storia importante con Raffaele Renda, cantante del programma di Maria De Filippi, mentre il pubblico ricorda ancora il suo legame con Aka7even.

Da tre anni vive un amore intenso con Simone Milani. I due convivono e Martina ha rivelato di sognare un figlio e il matrimonio. “Abbiamo anche un cane, Chloe – ha confessato di recente -. Ci sentiamo una famiglia anche se, per esserlo, ancora manca qualcosa. Immaginarsi madre è una cosa bellissima. Mi piacerebbe diventarlo, è un pensiero che ogni tanto ricorre e di cui con Simone parliamo serenamente. Immaginiamo come sarà, immaginiamo anche come saranno le nostre nozze. Sognare, alla fine, non costa nulla”.

Martina ha trovato in Simone un complice e una persona a cui affidarsi. Un legame che ha regalato il sorriso alla ballerina che, come ha raccontato, ha sofferto molto in passato per via della morte del padre. Un momento doloroso che, ancora oggi, non riesce a superare del tutto.

“Credo solo che Lassù, da qualche parte, a guardarmi e a proteggermi ci sia il mio papà, Antonio, che se n’è andato quando avevo solo dieci anni. Ero piccola, ma sufficientemente grande per ricordarmelo. Lui c’è, lo sento”, ha confidato, parlando della morte del suo amatissimo papà, avvenuta quando lei aveva dieci anni.

È un capitolo che tuttora non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua. A dieci anni volevo scappare da tutto e da tutti perché sapevo di avere perso la persona più importante della mia vita. Mi ha salvato la danza, ballare cercando di non pensare all’assenza di papà è stato fondamentale per andare avanti”