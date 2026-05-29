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IPA Stefano De Martino

La puntata del 29 maggio di Affari Tuoi mette in difficoltà Stefano De Martino. Prima arriva lo scherzo di Martina Miliddi (che coinvolge anche Herbert Ballerina), poi il concorrente dello show fa una scelta inaspettata.

Affari Tuoi, Martina Miliddi sorprende Stefano De Martino

La puntata del 29 maggio di Affari Tuoi ha visto giocare al celebre show dei pacchi Francesco, pizzicarolo dell’Umbria che ha scelto di prendere parte alla trasmissione insieme alla madre Giuseppina. La partita è iniziata in modo scoppiettante e inedito.

Francesco infatti già al secondo tiro è riuscito a trovare il pacco legato a Gennarino che conteneva la bellezza di 15mila euro, un premio piuttosto alto. Poco dopo in studio è arrivata Martina Miliddi che si è esibita sulle note della canzone Abbronzatissima. Il balletto della ballerina si è concluso con un piccolo scherzo al conduttore. A sorpresa infatti Martina ha terminato la coreografia vestendo il conduttore e il comico Herbert Ballerina con sciarpa e cappello.

Terminato questo momento divertente è arrivata la prima offerta del Dottore da 40mila euro. Francesco ha deciso di rinunciare, tritando l’assegno, ma poco dopo è arrivata un’offerta da 45mila euro. A quel punto, a sorpresa, il concorrente ha deciso di fermarsi.

“Io, con il lavoro che faccio, questi soldi non li vedrò mai – ha spiegato Francesco -. Ogni mese arrivo appena a pari, quindi accetto e spero di godermeli insieme alla mia famiglia”. Dunque il concorrente ha scelto di lasciare la trasmissione con 60mila euro, mettendo non poco in difficoltà Stefano De Martino che ha dovuto proseguire in modo virtuale la partita.

L’invito di Gerry Scotti a Stefano De Martino

La nuova puntata di Affari Tuoi, arriva dopo le dichiarazioni di Gerry Scotti che nelle ultime ore ha lanciato un vero e proprio appello a Stefano De Martino per terminare prima le trasmissioni dell’access prime e mettere fine ad una polemica di cui si parla da tempo.

“Alle 10 di sera mi addormento – ha spiegato -. Propongo la Pace di Dogliani: io e Stefano De Martino siamo d’accordo. Vogliamo firmare che i nostri programmi finiscano entro le 21.30. La Rai ha il canone, per quale motivo dovrebbe farlo Mediaset per prima, essendo una tv che campa di pubblicità?”. Ha poi svelato: “In questo momento io ho un solo vero competitor: Stefano De Martino. Gli altri sono competitor per modo di dire […] Se uno fa il 25 per cento oggi è già un fenomeno. Ma se fa il 25 per cento e il suo competitor fa anche lui il 25, siamo nel sovrannaturale

Parlando di De Martino ha poi aggiunto: “”Quando ci siamo conosciuti la prima volta lui era un ragazzo di Amici e io ero già Gerry Scotti. Ha sempre mantenuto un grande rispetto, mentre la prima cosa su cui può inciampare un ragazzo giovane che arriva al successo è perdere il senso della misura”.