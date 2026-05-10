Affari Tuoi, il pacchista ruba la scena a Martina Miliddi. De Martino ride fino alle lacrime: “Che manicomio”

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IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi, come d’abitudine, non si ferma neanche la domenica sera e torna nell’access prime time di Rai 1 il 10 maggio con una puntata che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. L’aspetto più bello del programma, spesso, sta nel vedere l’emozione sincera sul volto dei partecipanti, dai concorrenti in gioco a quelli dietro i pacchi, al conduttore stesso.

De Martino ha saputo ritagliarsi il suo posto con empatia e lasciandosi andare, a volte, a momenti di puro divertimento. Anche in questo caso il conduttore, nominato prossimo direttore artistico di Sanremo, è finito in lacrime… Dalle risate. Tra le scene con Herbert Ballerina, quelle con la ballerina Martina Miliddi e la presenza di un concorrente tutto da scoprire, quella di domenica 10 è stata una puntata tutta da godersi.

A giocare è Raffaele, tecnico meteorologo dalla provincia di Bari per la Puglia, accompagnato dal fratello Savio.

La scena rubata a Martina Miliddi

Stefano De Martino non ha mancato, a inizio puntata, di salutare e ringraziare tutte le mamma in occasione della loro festa, per poi cedere la scena all’ormai immancabile duetto della domenica con Martina Miliddi e Herbert Ballerina. Questa volta ad accompagnare l’attesa performance è stata la colonna sonora del film Blues Brothers. Il conduttore non ha risparmiato le critiche al compagno d’avventura: “Herbert stai peggiorando”. Rincarando la dose: “Ti stai impegnando poco, domenica prossima devi fare di più” commenta divertito il conduttore napoletano mentre il pubblico insorge protestando.

La musica in studio però non smette di echeggiare, perché, dopo il pacco “ballerina”, il concorrente trova il pacco da 0 euro, scatenando l’ormai iconica danza dei pacchisti. Ma questa volta al centro della scena non c’è Martina Miliddi, e nemmeno Herbert, ma il concorrente della Basilicata, che si è preso la scena improvvisando alcune mosse di breakdance, in piedi e poi rotolandosi a terra. Un momento esilarante che ha fatto scoppiare De Martino in lacrime (dal ridere): “Un manicomio”.

Una partita con il fiato sospeso

A giocare è Raffaele, dalla Puglia, che ha condotto una puntata in un equilibrio disarmante. Nelle ultime mosse, da una parte c’erano 30.000 euro dall’altra Gennarino . Un finale ricco di tensione per il concorrente della Puglia. All’ultimo accetta il cambio, lasciando il numero 15 per il numero 8. Alla fine la scommessa del concorrente si è rivelata giusta: nel pacco numero 8 ci sono 30.000 euro.

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