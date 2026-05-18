Affari Tuoi, Stefano De Martino si spoglia e travolge Martina: “Scusami”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Stefano De Martino

Una partita piena di ribaltamenti, emozioni e momenti surreali quella di Affari Tuoi di lunedì 18 maggio. Protagonista della serata Linda, concorrente della Puglia, arrivata in studio insieme al padre Oronzo. Una gara conclusa con l’accettazione di un’offerta da 20mila euro che, solo pochi istanti dopo, si è rivelata meno conveniente del previsto: nel suo pacco c’erano infatti 50mila euro.

A monopolizzare l’attenzione, però, è stato ancora una volta Stefano De Martino, protagonista di una serata particolarmente movimentata insieme a Herbert Ballerina. Tra rincorse in studio, cadute, gag improvvisate e siparietti sempre più scoppiettanti, i due hanno regalato un vero e proprio show sulla scia di Stasera tutto è possibile.

A un certo punto De Martino si è persino tolto la cravatta per legarla sulla testa di Herbert, ricreando ironicamente lo stile di Rambo e trasformando il comico in una sorta di improbabile guerriero-portafortuna per Linda. Una scena che ha immediatamente fatto esplodere lo studio tra applausi e risate.

Stefano De Martino si toglie la cravatta e salta l’ingresso di Martina Miliddi

Tra i momenti più scoppiettanti della puntata quello dell’ingresso di Martina Miliddi. Stefano De Martino ed Herbert Ballerina, completamente immersi nelle loro gag, si sono piazzati proprio davanti alla porta d’ingresso utilizzata per l’esibizione dell’ex allieva di Amici, finendo inevitabilmente per rovinarne la scena.

Appena Martina li ha visti davanti all’ingresso, non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata a ridere. Per qualche secondo è sembrato quasi impossibile portare avanti la coreografia tra le risate e il caos creato da Stefano ed Herbert. Nonostante tutto, Martina è riuscita comunque a riprendere il controllo della situazione e a completare l’esibizione.

Una volta terminata la performance, Martina Miliddi ha preso il microfono e, divertita ma visibilmente incredula, ha commentato: “Hai rovinato tutto”. Immediata la replica di De Martino: “Scusaci ma siamo in missione”. Una battuta che ha scatenato nuove risate in studio e sui social, dove il siparietto è diventato rapidamente uno dei momenti più commentati della serata.

Il finale amaro della partita di Linda ad Affari Tuoi

Nel frattempo la partita di Linda è proseguita tra continui alti e bassi. La concorrente, sposata e madre di una bambina di nome Beatrice, ha iniziato il gioco con il pacco numero 12. Al suo fianco il padre Oronzo, ex dipendente delle Nazioni Unite da poco in pensione.

L’avvio si è rivelato subito complicato con l’eliminazione dei 100mila euro al primo tiro. Dopo un breve momento positivo con il pacco da zero euro, la situazione è precipitata nuovamente con l’uscita di 200mila euro, del pacco nero da 20mila e di 75mila euro.

Linda ha in seguito accettato il cambio proposto dal Dottore, lasciando il pacco 12 per il 13, salvo scoprire poco dopo che nel pacco originario c’erano 20mila euro.

Nel finale sono rimasti in gioco i pacchi da 1 euro, 10 euro e 50mila euro. Eliminato il pacco da 1 euro, il Dottore ha offerto 20mila euro. “È una cifra dignitosa“, ha commentato Linda prima di accettare.

Una scelta prudente che si è trasformata subito in rimpianto: nel pacco numero 13 c’erano infatti 50mila euro. Un finale amaro per la pugliese, in una puntata che però il pubblico ricorderà soprattutto per il caos irresistibile firmato da Stefano De Martino ed Herbert Ballerina.