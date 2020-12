Francesca Mozer, la moglie di Zucchero Fornaciari e l’amore che l’ha fatto rinascere

editato in: da

Francesca Mozer è la moglie di Zucchero Fornaciari e l’amore che l’ha fatto rinascere. Artista di successo e autore di canzoni famose in tutto il mondo, Zucchero da anni ha al suo fianco una donna speciale che gli ha regalato il sorriso dopo un periodo molto difficile. Classe 1955, il cantante ha vissuto grandi passioni nella sua esistenza, ma anche dolori che l’hanno segnato.

Vero nome Adelmo Fornaciari, è stato sposato per diverso tempo con Angela Figliè da cui ha avuto le figlie Irene e Alice. La fine del matrimonio con la prima moglie è stata molto difficile per Zucchero che ha vissuto un periodo complicato subito dopo l’addio ad Angela. In seguito l’artista ha incontrato Francesca Mozer da cui ha avuto il terzo figlio: Adelmo Blue. “Stiamo insieme da tanti anni – ha raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero. L’altra, la mia ex moglie, è stata molto crudele con me, ma per gelosia, una gelosia tremenda”. Parlando del primo matrimonio ha aggiunto: “Fa piacere a tutti essere desiderati, voluti. Ma noi ci siamo sposati giovanissimi, e questo spiega quasi tutto. Non avevamo soldi, arrivavo tardi a casa, raschiavo il buio, era un massacro. Eppure io avrei sopportato, non avrei mai sciolto la famiglia”.

Sorridente, bellissima e decisa, Francesca ha rubato il cuore di Zucchero. Classe 1968, è originaria di Pietrasanta, in provincia di Lucca, ma è cresciuta a Fiascherino, in provincia di La Spezia da papà svizzero e mamma italiana. Il primo incontro con il cantante è avvenuto nel 1992 e da allora non si sono più lasciati. Dal loro amore è nato Adelmo Blue, il terzogenito di Zucchero. Di professione Francesca è una head hunter, ossia ricerca personale altamente qualificato, lavorando soprattutto negli Stati Uniti.

Lei e Zucchero hanno un legame speciale e da tempo vivono in un luogo da sogno. Si tratta della tenuta Lunisiana Soul che si trova a Casa Corvi, frazione di Pontremoli. Un piccolo angolo di paradiso, con tanto verde in cui passeggiare, animali e un laghetto con le trote.