Piero Pelù: “Ho combattuto con la depressione, ma ho voglia di tornare in mezzo a voi”

Piero Pelù è pronto a tornare sul palco dopo una lunga pausa forzata dovuta ad uno choc acustico forte dalle cuffie. Situazione che ha fatto cadere l’ex leader dei Litfiba in una profonda depressione durata mesi. Depressione che il rocker è riuscito a superare solo grazie all’amore che nutre nei confronti della musica, da sempre la sua salvezza.

Piero Pelù ha sofferto di depressione

“Ciao a tutti, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte choc acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio tour. – ha scritto Piero Pelù sui social network – In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio”.

“Mentre vi sto scrivendo ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò – ha aggiunto -. Ho una fottuttissima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai. Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacci!”.

Piero Pelù e lo choc acustico

Il 30 giugno di un anno fa Piero Pelù ha rivelato di aver subito uno choc acustico mentre usava un paio di cuffie nello studio di registrazione. Per questo motivo, su consiglio dei medici, il musicista 62enne si è trovato costretto a interrompere la sua attività e ad annullare il tour.

Dopo la sua disavventura il cantante ha consigliato ai suoi fan di dotarsi di tappi auricolari di spugna quando vanno ai concerti, un accessorio che non preclude la godibilità di uno show ma che, piuttosto, protegge il condotto uditivo dalle frequenze della musica dal vivo. Lo spiacevole inconveniente ha portato Piero a vivere momenti difficili e decisamente bui.

Un periodo davvero molto delicato visto che nella sua lunga carriera Piero Palù non ha mai saltato alcun concerto. Nemmeno con le costole rotte: basti pensare che a giugno 2022 è inciampato sul palco dell’Alcatraz a Milano durante una performance ed è poi caduto sbattendo violentemente la testa e la schiena contro un gradino.

“Attenzione, questo non è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile e sappiate che approfitterò di questo “periodo speciale” per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni”, ha fatto sapere all’indomani della sospensione del tour.

Ma ora il peggio è alle spalle e Pelù è pronto a girare l’Italia in lungo e in largo con la sua musica. Partirà il 4 maggio a Verona per finire poi il 22 agosto a San Pancrazio Salentino. Tra le tante tappe non mancheranno quelle di: Porto Recanati, Asiago, Noto, Bagheria e molte altre.

La data di uscita del nuovo album di Piero Pelù non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma la cancellazione di tutti i vecchi post Instagram pubblicati dal rocker lascia intuire che l’uscita sia piuttosto imminente.