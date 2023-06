Piero Pelù sta male e rinvia il tour: per lui “riposo forzato”. Gli auguri degli amici

Fonte: IPA Piero Pelù

Piero Pelù costretto a rinviare il tour. Solo un “riposo forzato” poteva fermare l’inarrestabile Re del Rock. L’annuncio arriva in un lungo post su Instagram nel quale spiega ai fan la sua condizione. Brutte notizie, insomma, per chi aspettava con trepidazione di vederlo durante il tour estivo Estremo live. Il cantante, ex Litfiba, è dunque costretto a fermarsi per qualche mese per problemi di salute: “Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi. Avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker”.

Piero Pelù: l’acufene lo ferma

Una notizia che coglie i fan di sorpresa, perché il rocker Piero Pelù, fino all’ultimo, ha cercato di salvaguardare i concerti in programma. Come lui stesso confessa nel lungo post condiviso sui suoi social ha chiesto consulto ai migliori otorini, ma non c’è stato niente da fare. Una decisione sofferta per lui, che non ha mai rinunciato a salire sul palco a qualsiasi costo.

“Ragazzaccc miei – esordisce – non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il tour “Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi”.

Piero Pelù non nasconde la difficoltà del momento a chi lo sostiene: “Sono giorni molto delicati per me – continua – che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidit”. Poi la rassicurazione più grande: “Attenzione, questo NON è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile e sappiate che approfitterò di questo “periodo speciale” per avanzare con la composizione e la produzione del nuovo album che mi sta già dando grandi emozioni”. Quindi conclude a modo suo, come sempre: “Vi prometto che ci riabbracceremo prima possibile.

I love you ragazzaccc!!!”.

Le date aggiornate del tour 2024

Qui di seguito il calendario aggiornato dell’ESTREMO LIVE 2024:

26 luglio CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale

27 luglio PORTO RECANATI (MC) – Arena Beniamino Gigli

16 agosto NOTO (SR) – Scalinata Della Cattedrale

17 agosto BAGHERIA (PA) – Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano

20 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – Festival San Pancrazio, Forum Eventi

24 agosto VEROLI (FR) – Tarantelliri Festival, Arena Esterna Pala Cocci

06 settembre CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park, Ex Galoppatoio

Entro il 30 settembre verranno comunicate le date previste nel 2024, inizialmente previste nell’estate 2023 a Matera, Brescia, Zevio (VR), Villla Lagarina (TN), Tortoreto Lido (TE), Asiago (VI), Follonica (GR), Alghero (SS), Emarese (AO)

Gli auguri di pronta guarigione da tutto il mondo della musica

Un periodo di riposo che sarà per il rocker un momento di cura verso se stesso e di riflessione per l’uscita di nuovi coinvolgenti brani. Non sono mancati gli auguri di pronta guarigione dagli amici di sempre e da tutto il mondo dello spettacolo, affezionato all’eterno ragazzo con la chitarra in mano. Prima fra tutti è intervenuta Elisa. La cantante ha commentato sotto il post: “❤️🙌🏻🙌🏻🙌🏻 buona ripresa e torna presto!!”. Anche il collega Omar Pedrini si è unito al coro di auguri. Il rapper Frankie hi-nrg mc ha espresso il pensiero di tutti noi: “Amico mio, torna forte e carico di cazzimma”. Il giornalista Aldo Cazzullo, grande fan del cantante ha scritto: “Tieni duro grande Piero ti aspettiamo”.