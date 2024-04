Concerto del Primo Maggio 2024, chi sono gli artisti che salgono sul palco

Rose Villain e Achille Lauro ospiti al "Concerto del Primo Maggio 2024"

Dopo l’annuncio dei due nuovi conduttori del Concerto del Primo Maggio 2024, accompagnati da una BigMama che animerà la prima parte dell’evento, ora è il momento di scoprire i primi nomi dei cantanti che si esibiranno sul palco. Una lista non ancora completa, ma che già dai primi artisti risulta composta da personalità della musica italiana che hanno tutte le carte in regola per regalare un evento di grande qualità.

“Concerto del primo Maggio 2024”, i nomi dei primi artisti

Nuova location, ma stesso obiettivo. Quest’anno il Concerto del Primo Maggio si svolgerà al Circo Massimo di Roma, ma continua nell’intento di sensibilizzare e sostenere i diritti di lavoratori in una giornata a loro dedicata, regalando un evento di musica, cultura e riflessione.

Il Concertone, che come sempre è sostenuto da Cgil, Cisl, Uil e organizzato da iCompany, quest’anno recita lo slogan: “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale“. Si canterà e si parlerà di temi caldi e attuali, come raccontato da Ermal Meta, uno dei conduttori, al Tg3. “Sarà ricco di temi importanti, soprattutto quello della sicurezza sul lavoro, di cui ci si deve occupare ora più che mai.” Insieme a lui nell’impresa, un’emozionatissima Noemi e una BigMama molto determinata a regalare agli spettatori qualche ora di buona musica.

La lista completa degli artisti che calcheranno il palco non è ancora stata divulgata, ma l’organizzazione ha deciso di svelarne in anteprima alcuni nomi.

Vedremo quindi le performance di Achille Lauro, Coez insieme a Frah Quintale, Colapesce e Dimartino, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Dargen D’amico e Rose Villain, reduci dall’ultimo Festival di Sanremo con le loro Onda Alta e Click boom.

I nuovi talenti del “Concerto del Primo Maggio 2024”

Parlando di linea artistica, il Concerto del Primo Maggio 2024 è stato ideato attorno al concept Ascoltiamo il Futuro #1M2024, con l’obiettivo di raccontare la musica del presente, così variegata e in movimento, provando anche a immaginarne il futuro.

Come di consueto, anche quest’anno è attivo il Contest 1MNEXT, un’opportunità attraverso il quale il Concerto del Primo Maggio selezionerà 3 nuovi talenti che potranno esibirsi durante l’evento del primo maggio. La votazione finale avverrà il 18 aprile a Roma, a porte chiuse, tramite il voto di una Giuria di Qualità.

I 12 i finalisti di questa edizione del 1MNEXT 2024, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web, sono: Atarde (Ancona), Belly Button e Il Coro Onda (Roma), Didi (Lendinara – RO), Fra’ Sorrentino (Marino – RM), Giglio (Torino), La musica di forte (Copertino – LE), Macadamia (Roma), Margherita Principi (Fano – PU), Moonari (Roma), Soloperisoci (Roma), Tigri da Soggiorno (Roma) e Velia (Roma).

Per seguire l’evento dal vivo, l’appuntamento è quindi al Circo Massimo: l’ingresso è sempre libero, fino a esaurimento posti. Per chi volesse godersi il Concerto del Primo Maggio da casa, è possibile seguire la diretta su Rai3 e in radio con Rai Radio2 dalle ore 15.15 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Come di consueto, l’intero evento è disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.