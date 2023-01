Frasi per dire “Ti penso” a una persona speciale

Fonte: 123rf Frasi per dire “Ti penso”. Le migliori citazioni e gli aforismi

Ci sono molti modi per far sapere a una persona che si sta pensando a lei. Si può usare l’ironia oppure delle metafore, l’importante è inviare il messaggio che nella propria testa c’è il desiderio di vedere e parlare con l’altro. Si può pensare a un amico, al proprio compagno o compagna, a un genitore o a qualcuno che si sta iniziando a conoscere. Di solito il concetto è associato alla mancanza. Si pensa all’altra persona quando è lontana o comunque non presente davanti a noi in quell’istante in cui la mente ci propone la sua immagine. Si può pensare a qualcuno per svariati motivi: per affetto, perché è avvenuto un fatto che ci ricorda qualcuno, per preoccupazione o perché sta nascendo un sentimento. Nelle prime fasi dell’innamoramento, infatti, si tende ad avere nei propri pensieri costantemente la persona che si sta frequentano e che ci sta rubando il cuore. Nella letteratura, autori e scrittori hanno espresso il concetto in svariate forme, alle volte con toni delicatissimi ed emozionanti, altre con nostalgia magari rievocando un ricordo o un periodo di felicità con l’altra persona che si vorrebbe recuperare. Se si stanno cercando le parole giuste per esprimere il proprio affetto a qualcuno e dirgli quanto è diventato protagonista dei propri pensieri, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi per dire “Ti penso”, dai più sinceri ai puà originali, per arrivare dritti a toccare il cuore della persona desiderata.

Frasi e aforismi per dire “Ti Penso”

Pensare a qualcuno è un’azione automatica che nasce, generalmente, da un sentimento di amore e affetto. Si tratta di desiderio di stare in sua compagnia e poter avere un contatto diretto con lei. Qui alcune frasi e citazioni per dire “Ti Penso”.

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono. (Goethe)

E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. (Charles Bukowski)

Capita a volte che ti penso sempre. (Gio Evan)

Nessuno ti pensa come ti penso io. Io che ti immagino anche se non ti chiamo. Io che, anche se sto lontano, ogni volta ti incontro dentro di me. (Fabrizio Caramagna)

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. (Khalil Gibran)

Dire che ti penso è un controsenso perché sei sempre qui tra le mie dita come la vita che in un sorriso vivi. (Paolo Conte)

Perché ti ho e non ti ho perché ti penso perché la notte è qui a occhi aperti perché la notte passa e dico amore. (Mario Benedetti)

Mentre ti penso si staccano veloci i fogli del calendario. (Eugenio Montale)

Lo sguardo non si legge, il bacio non si scrive, l’amore non si vede… e io ti penso sempre. (Fran Tarel)

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (Mark Twain)

Io voglio perdermi tra i tuoi pensieri nel modo in cui ascolti il mare mentre ti addormenti. (Fabrizio Caramagna)

Non so che darei per averti qui tra le mie braccia… Fuori il sole abbaglia; si sente il rumore del mare; in un vaso i gigli mandano un profumo acutissimo spirando; le cortine dei balconi ondeggiano come vele in un naviglio. Io ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. (Gabriele D’Annunzio)

Perché tutto l’amore mi arriva di colpo quando mi sento triste, e ti sento lontana? (Pablo Neruda)

La vita non mi ha chiesto cosa volevo… ma credo che non guarderò più un tramonto senza pensare a te. (Dal film Pearl Harbor)

Al mattino presto, il morale è più alto. Durante il giorno s’abbassa. A sera i pensieri volano a casa. (Sun Tzu)

Frasi per dire “sei nei miei pensieri”

Può capitare di avere qualcuno in testa dalla mattina alla sera. La persona amata è spesso la protagonista assoluta dei propri sogni. Per farle sapere quanto la si desideri, una selezione di aforismi e citazioni per dire “sei nei miei pensieri”.

Non ho smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cos’hai sognato? (Charles Bukowski)

Non so correre ai ripari quando piove la tua assenza. (Michele Gentile)

Conosco vite della cui mancanza non soffrirei affatto – di altre invece ogni attimo di assenza mi sembrerebbe eterno. (Emily Dickinson)

E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell’impeto di quel che provo per te. (David Grossman)

Non sentirti è un dolore nuovo, quasi invisibile. (Giancarlo Stoccoro)

Il sapore nostalgico del tuo profumo… non lo dimenticherò mai. (Dal cartone Aquarion)

Ho attraversato tutti gli oceani per capire che non posso stare senza di te. (Dal film Son de mar)

Tienimi stretto e riscaldami. Parlami piano e sorprendimi. Ci penso sempre ma non sei più qui. Non sei qui. (Dal film Vanilla Sky)

“Credo che due cuori, una volta imparato il battito l’uno dell’altro, continueranno a sentirsi e a riconoscersi anche a distanza. Credo che, una volta che si son toccati, troveranno sempre dei momenti in cui parlarsi e capirsi. Saranno i momenti in cui comprenderanno di aver bisogno l’uno dell’altro. (Filippo Aloisi)

Frasi originali per dire “Ti Penso”

Che sia amore o semplice amicizia, ci sono numerose maniere per poter esprimere il concetto della presenza nella propria testa di un’altra persona. Una serie di frasi e aforismi originali per dire “Ti penso”.

Nonostante mi divertissi come sempre, lei era un pensiero fisso per me. Non c’era notte da ubriaco né da sobrio in cui non la pensassi. (Charles Bukowski)

Un “ti penso” che si rispetti è solo la sintesi di molto altro. (Fabrizio Caramagna)

Ti penso ogni minuto del giorno, ti amo ogni minuto del giorno; senza te tutto è vuoto, tedioso, intollerabile. Mi par d’essere sotto un qualche anestetico emotivo, incapace di volere o pensare o scrivere o sentire. (Robert Lowell)

Ma tu cosa ne pensi di sta cosa che io ti penso sempre? (Gio Evan)

Ti amo. “Come sai che è amore?”. Perchè quando penso a te mi manca il respiro. “Quella è asma”. Allora ti asmo (Peanuts)

Ma tu mi pensi? Io non ti penso, io ti fantastico. (Fabrizio Caramagna)

Durante i viaggi di individui ne incontriamo tanti, entriamo in confidenza: amici, incontri, amanti. Sempre veniamo di nuovo distanziati, dalla morte, geografia, o dai nuovi arrivati, Solo ci resta del telefono il segnale, e sotto le coperte vuoto e freddo glaciale. (Patri Friedman)

L’amore non conosce distanze; non ha continente; i suoi occhi sono le stelle. (Gilbert Parker)

Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto. (Khalil Gibran)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Torna da me. Sia pure come un’ombra, sia pure come un sogno. (Euripide)

Frasi sulla nostalgia

Pensare a una persona fa anche sentire una sensazione di nostalgia perché l’oggetto dei propri pensieri è probabilmente lontano e tornano alla mente i bei momenti passati insieme. Ecco qualche citazione e aforisma sulla nostalgia.

Nostalgia: il ricordo delle cose passate. La luce rossastra del tramonto illumina ogni cosa con il fascino della nostalgia: anche la ghigliottina. (Milan Kundera)

Solamente chi trae l’un dopo l’altro i giorni lontano dagli affetti che prima non si guastano e troppo tardi si apprezzano e amano, può comprendere quanto sia il rimpianto dei beni ignorati per l’anima che si ammala di nostalgia. (Carlo Maria Franzero)

Talvolta crediamo di aver nostalgia di un luogo lontano, mentre a rigore abbiamo soltanto nostalgia del tempo vissuto in quel luogo quando eravamo più giovani e freschi. Così il tempo ci inganna sotto la maschera dello spazio. Se facciamo il viaggio e andiamo là, ci accorgiamo dell’inganno. (Arthur Schopenhauer)

L’amore, lo sapevo fin troppo bene, si nutre di bocconi tirati quando meno te lo aspetti, è la nostalgia sotto i denti che ti fa resistere. (Margaret Mazzantini)

E dopotutto ci sono tante consolazioni! C’è l’alto cielo azzurro, limpido e sereno, in cui fluttuano sempre nuvole imperfette. E la brezza lieve […] E, alla fine, arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza, e un sorriso di magia alla finestra del mondo, quello che vorremmo, bussando alla porta di quello che siamo. (Fernando Pessoa)

Ti sento ogni giorno più lontano anche se ancora sento il battito del tuo cuore vicino a me. (Jean Paul Malfatti)

La nostalgia non è un sentimento estetico, e non è neanche legata al ricordo di una felicità, si ha nostalgia di un luogo per il semplice fatto di averci vissuto, poco importa se bene o male, il passato è sempre bello, e in effetti anche il futuro, a far male è solo il presente, che portiamo con noi come un ascesso di sofferenza. (Michel Houllebecq)

La nostalgia è una seducente bugiarda. (George Wildman Ball)

Nostalgia è semplicemente amore che non siamo riusciti a dare al momento giusto. Walter Fontana)

Frasi per dire “Ti Penso” tratte da canzoni

Ovviamente il mondo della musica è ricco di brani dedicati a una persona amata che è lontana, al ricordo di un affetto o di un’amicizia e al desiderio di tornare a vedersi. Da Vasco Rossi a Ligabue, alcune frasi tratte dalle canzoni per dire “Ti penso”.

E ti penso, ti penso. Anche se non ha più senso ritornare insieme a te. Ma io ti penso, lo stesso. Fosse solo per quegli occhi che hai lasciato in fondo a me. Io ti penso perché non pretendo. Come fanno in tanti di dimenticare. E ti penso perché nella gola. Mi è rimasto il gusto delle tue risate. (Da Ti penso di Massimo Ranieri)

Ti penso spesso e sono in strada per venire a dirti. Quanto ci sto male quando siamo tristi. E drogala la notte per non annoiarci. E smettila di scrivere mi manchi. Ti sembro freddo ormai da un po’. Che è un paradosso per uno così. (Da Ti penso spesso di Federico Rossi)

All’angolo e indifeso. Ti cerco accanto a me. Da soli gli occhi non vedono. Ti penso e cambia il mondo. Le voci intorno a me. Cambia il mondo. Vedo oltre quel che c’è. Vivo e affondo. E l’inverno è su di me. Ma so che cambia il mondo. Se al mondo sto con te. (Da Ti penso e cambia il mondo di Adriano Celentano)

Ma non c’è niente da capire. Così come inizia può finire. Comunque ti penso. Comunque ti penso, ti penso. Ti ricordi dove eravamo rimasti io e te?. Ma se ripensi a quello che un giorno mi hai chiesto. Osservando le tue mosse. Ero già più coerente di te. (Da Comunque ti penso di Noemi)

E più ti penso, e più mi manchi. Ti vedo coi miei occhi stanchi. Anche io vorrei, star lì con te. Stringo il cuscino, sei qui vicino. E notte fonda e sei lontano. Hai il vuoto intorno senza te. Il sole più non c’è. Sono triste e sconsolato. Come non sonn stato mai. Senza te. Senza te. (Da E più ti penso di Andrea Bocelli)

Ma le canzoni son come i fiori, nascon da sole e sono come i sogni, e a noi non resta, che scriverle in fretta, perché poi svaniscono e non si ricordano più. (Da Una canzone per te di Vasco Rossi)

Qui con la vita non si può mai dire, arrivi quando sembri andata via. Ti sento dentro tutte le canzoni, in un posto dentro, che so io. Ti sento e parlo di profumo, t’infili in un pensiero e non lo molli mai. Io ti sento, al punto che disturbi, al punto che è già tardi. Rimani quanto vuoi. (Da Ti sento di Ligabue)

Frasi per dire “Mi manchi”

La mancanza è un altro sentimento collegato al pensiero di un’altra persona. Quando qualcuno ci manca, tendiamo a pensare sempre a lui o lei, ai momenti trascorsi insieme, sia belli che brutti, ai particolari che hanno fatto entrare l’altro nel nostro cuore. Qui una selezione di frasi per dire “Mi manchi”.