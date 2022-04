Frasi per la migliore amica, da dedicare alla tua persona speciale

La tua migliore amica è quella persona speciale che ti sostiene in ogni scelta, che ti affianca quando sei triste e gioisce con te quando sei al settimo cielo. È colei che non ti giudica mai, ma non si tira indietro quando c’è bisogno di dirti la verità, per quanto difficile possa essere. E su di lei sai di poter sempre fare affidamento: è il tuo punto di riferimento nella vita, e non puoi più farne a meno. Su DiLei, puoi trovare un’ampia selezione di frasi e citazioni famose che puoi dedicare alla migliore amica, per farle una sorpresa speciale.

Frasi lunghe da dedicare alla migliore amica

Ogni momento è quello giusto per ricordare alla tua migliore amica quanto le vuoi bene. Perché non farlo con una dedica originale? Ecco alcune bellissime citazioni tratte da libri, film e canzoni che parlano di amicizia vera, perfette per la tua persona speciale.

La miglior specie d’amica è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta. (Paulo Coelho)

L’amicizia tra donne è diversa da quella tra gli uomini. Si parla di cose diverse. Noi scaviamo in profondità. Andiamo oltre, anche se non ci siamo viste per anni. Tra donne avvengono degli scambi ormonali simbiotici. Senza le mie amicizie femminili, non so dove sarei ora. Dobbiamo comprenderci e aiutarci a vicenda. (Jane Fonda)

Solo le migliori amiche si fermano fino a tardi, quando la festa è finita, per aiutare a sistemare. A ripulire il dolore di una coscienza colpevole, a raccogliere i pezzi di un matrimonio andato in frantumi, a spazzare via la solitudine per un segreto che non si può rivelare. (Desperate Housewives)

Credo del resto che l’amicizia possa paragonarsi a una figura di danza ben riuscita, ci vogliono molto slancio e molto controllo, molta energia e tanta delicatezza, molte parole e molti silenzi e soprattutto molto rispetto. (Marguerite Yourcenar)

L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri. (Susanna Tamaro)

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore nasce un’emozione che non se ne va. Non so dirti come ma succede solo quando due persone fanno insieme un volo. Che ci porta in alto, oltre l’altra gente, come fare un salto nell’immensità. E non c’è distanza, non ce n’è abbastanza se tu sei già dentro di me, per sempre. (Laura Pausini, Le cose che vivi)

Frasi corte per la migliore amica

Se stai pensando ad un regalo speciale per la tua migliore amica, non dimenticare il bigliettino. Stavolta puoi sorprenderla scrivendo qualche parola di tuo pugno, o semplicemente attingendo dagli aforismi più belli che abbiamo selezionato per te.

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola. (Eustache Deschamps)

Un’amica speciale è una che sa tutto di te e nonostante questo le piaci. (Elbert Hubbard)

La vita non è avere mille amiche, ma trovare le poche giuste di cui hai bisogno. (A.R. Asher)

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’altra: Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica. (C.S. Lewis)

Fatevi una sola amica, ma sceglietela con cura. (Muriel Barbery)

Quello che conta tra amiche non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. (Albert Camus)

Non sono i diamanti i regali preferiti di una migliore amica, ma sono i sui amici ad essere i suoi diamanti. (Gina Barreca)

La mia migliore amica è colei che tira fuori il meglio di me. (Henry Ford)

Le vere amiche afferrano quasi tutto in un istante. Fanno a gara a capirsi e vivono in un mondo senza menzogne. (Banana Yoshimoto)

Un’amica è colei che rende facile credere in te stessa. (Heidi Wills)

L’ideale dell’amicizia è di sentirsi una e rimanere due. (Sof’ja Petrovna Sojmonova)

Ogni amica rappresenta un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo, ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo. (Anaïs Nin)

Le vere amiche sono come le stelle; puoi riconoscerle solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley)

Nel biscotto della vita, le amiche sono le gocce di cioccolato. (Salman Rushdie)

Ci sono momenti, dentro le giornate troppo storte e troppo uguali, in cui solo le amiche hanno il potere di rimettere in piedi qualche parte di noi che è inciampata nell’esasperazione. (Annalena Benini)

La tua migliore amica non è quella che farà in modo che il tuo problema scompaia. È quella che non scomparirà quando starai affrontando i tuoi problemi.

Un’amica ti apre il cuore e vi getta manciate di luce. (Fabrizio Caramagna)

È amica chi indovina sempre il momento in cui abbiamo bisogno di lei. (Jules Renard)

Apprezzo l’amica che trova del tempo per me nella sua agenda, ma ho ancor più cara l’amica che per me non la guarda neanche. (Robert Brault)

Le amiche si meritano. Ed è necessario meritarle sempre, senza sosta, correndo ogni giorno il rischio di contraddirle e di perderle. (George Bernanos)

Chi ha una vera amica può dire di avere due anime. (Arturo Graf)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto le vere amiche lasceranno impronte nel tuo cuore. (Eleanor Roosevelt)

Frasi per la mia migliore amica che fanno piangere

Ogni sorriso, ogni sguardo, ogni parola: tutto è complicità, con la tua migliore amica. E il vostro legame è unico, a tratti persino commovente. Ecco alcune toccanti frasi sull’amicizia, che ti faranno scendere una lacrimuccia.

Lei è li sempre quando ho bisogno di lei; Lei è la mia migliore amica, lei è semplicemente il mio tutto. (Ashley Olsen)

Un’amica vera capisce il tuo passato, crede nel tuo futuro e ti accetta come sei.

La mia migliore amica è come un angelo custode, mi sorregge ed è presente quando piango, sorride e gioisce quando sono felice. La mia migliore amica è come una stella, presente anche quando non la vedo… La mia migliore amica sei tu! (Stephen Littleword)

Il più bel regalo della vita è l’amicizia e io l’ho ricevuta. (Hubert H. Humphrey)

L’amicizia è come la musica: due corde parimenti intonate vibreranno insieme anche se ne toccate una sola. (Francis Quarles)

La tua migliore amica può dirti cose che tu non vuoi dire nemmeno a te stessa. (Frances Ward Weller)

Se hai una vera amica hai più di quanto tu possa dare. (Thomas Fuller)

Una vera amica è colei che ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel Garcia Márquez)

Questo è ciò che una migliore amica deve fare: tenere uno specchio e mostrarti il tuo cuore. (Kristin Hannah)

Un’amica conosce la melodia del nostro cuore e la canta quando ne dimentichiamo le parole. (C.S. Lewis)

Le vere amiche sono la famiglia che ti puoi scegliere. (Audrey Hepburn)

Frasi compleanno migliore amica

È giunto quel giorno speciale e vuoi sorprendere la tua migliore amica: per il suo compleanno, regalale una dedica dolcissima. E se non sai cosa scrivere nel suo bigliettino, qui puoi trovare alcune frasi originali (e spiritose) da cui trarre spunto.