Patrizia Griffini, chi è l’amica di Belen

Unite da anni da un'amicizia strettissima, Patrizia Griffini e Belen hanno superato insieme moltissime difficoltà. Ma chi è davvero l'ex concorrente del GF?

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IPA Patrizia Griffini

Nell’universo effimero del gossip nostrano, dove le sfilate sul red carpet durano lo spazio di un flash e le “amiche del cuore” cambiano a ogni stagione televisiva, esiste una bionda platino che è la vera eccezione alla regola. Parliamo di Patrizia Griffini, nota al pubblico del piccolo schermo per aver travolto la casa del Grande Fratello nell’ormai lontano 2005. Entrata a Cinecittà con l’etichetta di “la petineuse”, la Griffini ha dimostrato nel tempo di avere un talento poco diffuso: saper frequentare i salotti del mondo dello spettacolo senza farsi fagocitare dalle sue dinamiche tossiche, preferendo la concretezza del proprio lavoro nei saloni di bellezza e il valore assoluto della lealtà dietro le quinte. Soprattutto quando si tratta della sua amica più intima, Belen Rodriguez.

Chi è Patrizia Griffini

Classe 1965, milanese doc, Patrizia Griffini non ha mai cercato una carriera televisiva a tutti i costi. Finita l’onda d’urto del GF, è tornata alle sue spazzole e alle sue forbici. Ma il destino aveva in serbo per lei un incontro fondamentale su una spiaggia di Milano Marittima. Qui, quando la showgirl argentina era ancora un’esordiente a caccia del suo spazio nel gossip e nella TV, è nata l’amicizia con Belen Rodriguez.

Un rapporto che Griffini ha sempre difeso con grande slancio, descrivendo la conduttrice come un talento poliedrico in grado di ballare, presentare e cucinare, azzardando persino un paragone importante: “Diventerà un’icona come Raffaella Carrà“. Al netto delle iperboli nate dall’affetto, lo sguardo di Patrizia su Belen è l’immagine di una donna rimasta coi piedi per terra nonostante la fama travolgente.

Testimone di vita e custode di segreti

Il vero capolavoro di Patrizia Griffini, comunque, è l’essere riuscita a mantenere una privacy ferrea sulla propria vita sentimentale pur vivendo simbioticamente accanto a una delle donne più paparazzate d’Italia. C’era lei nella celebre fuga a Parigi con Fabrizio Corona, ed è stata lei a firmare il registro dei testimoni di nozze nel blindatissimo matrimonio con Stefano De Martino.

Nelle tempeste sentimentali e nella dolorosa separazione che hanno travolto la showgirl, la petineuse è rimasta un porto sicuro, diventando per tutti la “zia Patty”. Un legame esteso a tutto il clan Rodriguez, da Cecilia a Jeremias, fino ai piccoli Santiago e Luna Marì, con cui ama giocare lontano dai flash. Un’amicizia così profonda da farsi anche impresa: Belen l’ha voluta come socia nella gestione del prestigioso salone di bellezza Cotril a Milano, trasformando la complicità personale in un solido progetto professionale di hair stylist.

La “bionda pazza” che non cambia mai

Oggi, a guardare il suo profilo Instagram, Patrizia Griffini sembra aver fermato il tempo: stesso taglio cortissimo biondo platino, stessa energia contagiosa che portò nella Casa e lo stesso parterre di amici vip che comprende nomi come Christian Vieri, Paola Barale, Claudia Galanti, Raffaella Zardo e Jonathan Kashanian.

A sintetizzare il senso profondo di questo legame sono state le parole che la stessa Rodriguez le ha dedicato per il compleanno, ammettendo che “diciassette anni insieme non sono stati sempre facili”, ma ringraziandola per averla salvata dai momenti più bui.