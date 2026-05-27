acasadi Diletta Leotta, la villa da oltre 5 milioni sul Lago di Garda

IPA Diletta Leotta, la villa da oltre 5 milioni sul Lago di Garda

Un’oasi di pace (extra-lusso) in cui godersi la famiglia e l’ultimo arrivato, il piccolo Leonardo. Diletta Leotta ha deciso di regalarsi una fuga dorata lontano dalla frenesia di Milano, scegliendo la raffinata cornice di Salò sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Qui la famiglia Leotta-Karius si è trasferita temporaneamente, affittando una villa da sogno dal valore di 5,5 milioni di euro, che unisce design ultra-moderno e amore per la natura.

La villa da sogno a Salò

La villa scelta da Diletta Leotta è un vero e proprio gioiello architettonico, attualmente in vendita per oltre 5 milioni di euro come riporta Lionard Luxury Real Estate. Situata in una stradina privata e protetta alle spalle da un fitto bosco, perfetto per garantire una privacy totale, la proprietà si sviluppa su una superficie interna di circa 700 metri quadrati distribuiti su tre livelli.

Una struttura è pensata per accogliere famiglia e amici, che conta ben 9 camere da letto – ciascuna dotata del proprio bagno privato – e di una comodissima cabina armadio. Non mancano la lavanderia, un appartamento indipendente per staff e ospiti e una lussuosa SPA interna con palestra attrezzata di oltre 50 metri quadrati.

Design moderno e natura convivono alla perfezione

Se nella sua abitazione milanese la Leotta ha puntato su uno stile chic e metropolitano, per questo soggiorno estivo sul lago ha scelto una dimora ben diversa, in cui convivono design moderno e natura.

Al piano terra si sviluppa una zona living open space di oltre 90 metri quadrati, inondata di luce grazie a spettacolari vetrate a tutta altezza con vista panoramica sul golfo di Salò. Ed è proprio qui che si trova il dettaglio d’arredo più incredibile: un ulivo monumentale, illuminato ad arte e posizionato all’interno del soggiorno sotto un fantastico lucernario vetrato di 15 metri quadrati. Un’idea perfetta per portare la bellezza del paesaggio direttamente dentro casa.

Per i momenti di relax in famiglia, poi, la villa ospita anche un caminetto scenografico, un angolo con divani che può ospitare fino a dieci persone e una romantica serra bioclimatica dove potersi godere un momento di pace, magari leggendo un buon libro.

Non manca un tocco di tecnologia, che non guasta mai. Nella camera da letto padronale, la televisione scompare completamente all’interno del soffitto grazie a un moderno sistema motorizzato.

Il grande parco con piscina

Se gli interni lasciano senza parole, i giardini non sono da meno. La villa in cui soggiorna Diletta Leotta è immersa in un parco mediterraneo di ben 4.000 metri quadrati, arricchito da 80 piante di ulivo e oltre 200 specie di fiori.

La vera attrazione, però, è la spettacolare piscina a sfioro riscaldata con acqua salata, che sembra tuffarsi direttamente nelle acque azzurre del lago. Accanto a essa si sviluppano un ampio solarium in legno e una cucina outdoor super attrezzata con barbecue, completata da una terrazza coperta con un tavolo su misura pronto a ospitare fino a 18 persone.

Un luogo magico per la conduttrice e per il compagno Loris Karius, che qui possono organizzare splendidi pranzi estivi in compagnia degli amici più cari, ma anche godersi una serena estate insieme ai figli Aria e Leonardo.