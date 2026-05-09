Diletta Leotta mamma per la seconda volta, è nato Leonardo: le prime foto su Instagram

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la nascita del loro secondo figlio, è un bellissimo maschietto di nome Leonardo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Diletta Leotta

Il 9 maggio 2026 è un giorno speciale per Diletta Leotta e Loris Karius. La giornalista sportiva e il portiere hanno dato il benvenuto a Leonardo, il loro secondo figlio. Fratellino della piccola Aria. Il dolce annuncio arriva sui social, con le prime tenerissime foto del bebè assieme a mamma e papà.

Le prime foto con il piccolo Leonardo

L’annuncio è arrivato sui social, dove Diletta Leotta è parecchio attiva (i suoi follower superano i 9 milioni) e non ha mai perso occasione di condividere con i fan le gioie del suo privato. La giornalista ha postato un carosello che la mostra ancora in ospedale, mentre stringe tra le braccia il suo bambino appena nato. La didascalia è semplice: “Leonardo” si legge, accanto a un cuoricino azzurro.

Ad accogliere Leonardo, c’è anche il papà Loris Karius, che negli scatti si mostra sorridente come non mai. Raggiante di felicità mentre stringe tra le braccia il suo primo maschietto, la bellissima moglie e la tenerissima Aria, la primogenita della coppia che oggi è ufficialmente diventata una sorella maggiore.

Le foto e i video condivisi da Diletta sono tenerissimi. Il primo ritratto della famiglia che cresce, con i genitori sereni e la piccola Aria incuriosita dal nuovo arrivato. La prima carezza della sorellina, mani che si stringono, momenti di gioco e una felicità che è impossibile da fingere.

I like, a pochi minuti dall’arrivo online di Leonardo, sono già migliaia, così come numerosissimi sono i commenti, anche vip. “Congratulations” scrive l’internazionale Aurora Ramazzotti. “Augurissimi” è il commento di Giorgia Rossi, collega di Leotta a bordo campo. Il noto agente immobiliare Gianluca Torre dà il suo benvenuto al piccolo, mentre l’attrice Cristina Marino si limita a una valanga di cuoricini.

Cresce la famiglia con Loris Karius

Nonostante le voci di crisi, insomma, il legame tra Diletta Leotta e Loris Karius è più forte che mai. Il colpo di fulmine londinese tra la giornalista sportiva e il portiere ha dato via a una coppia solida e affiatata. I due sono assieme dal 2022, nel 2023 è arrivata Aria e, l’anno dopo, le romantiche nozze in Sicilia. Un amore a distanza che cresce al crescere della famiglia.