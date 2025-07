IPA Elodie e Diletta Leotta

Elodie e Diletta Leotta sono migliori amiche da diverso tempo e la cantante è stata anche la testimone di nozze della conduttrice siciliana. In diverse occasioni le due amate vip italiane si sono mostrate felici in compagnia l’una dell’altra e, di recente, la presentatrice sportiva ha anche supportato l’amica nel suo atteso concerto allo Stadio San Siro di Milano.

Elodie e Diletta Leotta hanno anche deciso di passare dei giorni spensierati insieme in vacanza, come svelato dalla conduttrice attraverso diverse foto condivise sul suo canale Instagram ufficiale, in cui appare anche l’amica. In molti hanno notato, però, l’assenza accanto alle due donne sia di Andrea Iannone che di Loris Karius.

Elodie e Diletta Leotta, la vacanza insieme

Elodie e Diletta Leotta sono un vero e proprio esempio di amicizia e solidarietà femminile, visto che le due vip si supportano a vicenda e sembra che il loro rapporto sia più affiatato che mai. Anche di recente le due hanno mostrato il loro legame speciale con diversi contenuti digitali condivisi sul canale Instagram ufficiale della conduttrice televisiva.

Diletta Leotta, infatti, ha postato una galleria di foto dalla sua recente vacanza, nominandola semplicemente: “Luglio”. Il primo scatto ritrae la conduttrice televisiva in primo piano, mentre si aggiusta i capelli con la mano sinistra e indossa un bikini leopardato con reggiseno a balconcino, contornato da un bordo rosso.

Scorrendo la raccolta di foto, invece, si vede Diletta Leotta mentre abbraccia Elodie con indosso un abito giallo, arricchito da stampe floreali rosa e verdi. Il vestito aveva delle bretelline sottili e arrivava alle sue ginocchia. La cantante, invece, appare nello scatto con un vestito nero molto corto con orlo decorato da una striscia di tessuto argento brillante. Nella foto le due vip portano con sé delle borse davvero particolari. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto una borsa piccola arancione a bauletto di Hermès, del modello Kelly Bag, mentre la cantante ha optato per una borsa rosa, ricoperta da pelliccia.

In seguito Elodie appare anche in uno scatto di gruppo, insieme alla famiglia di Diletta Leotta e, nuovamente, accanto all’amica in un selfie in cui le due sorridono felici.

Elodie, crisi con Andrea Iannone?

Elodie ha deciso di passare dei giorni spensierati in vacanza con l’amica Diletta Leotta raccontati sui social con delle foto. Ma accanto alla cantante non si trovava il fidanzato Andrea Iannone con cui, fino a poco tempo fa, il rapporto amoroso sembrava andare assolutamente a gonfie vele. In ogni caso era assente anche il marito della conduttrice televisiva, Loris Karius, da cui ha avuto la piccola Aria, nata nel 2023.

Si potrebbe trattare, quindi, di una semplice vacanza tra amiche senza i propri compagni di vita. In molti, però, vedono in questo soggiorno un’ulteriore conferma del fatto che la coppia composta dalla cantante e dal campione sarebbe in crisi. Da giorni, infatti, si vocifera di una loro lontananza e Deianira Marzano avrebbe svelato che a raffreddare i loro rapporti sarebbero stati dei messaggi della cantante e un possibile suo riavvicinamento all’ex fidanzato, Marracash.