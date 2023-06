Frasi sull’ansia: motivazionali e dalle poesie, per vivere più serenamente

Fonte: iStock Citazioni e aforismi famosi sull'ansia, per aiutarti a superarla

Viene definita la malattia del secolo: l’ansia. Chissà se è perché viviamo di corsa, con migliaia di cose da fare ogni giorno e di impegni da incastrare – tra casa, famiglia e lavoro – o se è perché siamo costantemente connessi, postiamo ogni attimo della nostra vita sui social network e paragoniamo le nostre umili giornate con quelle di chi ha un conto a sei zeri.

Per un motivo o per l’altro, purtroppo le persone che vivono con l’ansia e che devono avere a che fare con questa sensazione tremenda sono tante, sempre più. Anche la pandemia di Covid e i conseguenti lockdown hanno provocato stati d’ansia e depressione in parecchi individui. Ma c’è una cosa che devi sapere: parlarne può essere la chiave.

Ed ecco il motivo per cui abbiamo deciso di dedicare questo articolo proprio all’ansia: perché a volte bisognerebbe imparare a non scacciarla o combatterla, ma ad accoglierla e accettarla, per riuscire lentamente a lasciarla andare, come un enorme peso che svanisce. A volte torna, e viviamo delle giornate meno serene, ma l’importante è saperci convivere, senza farsi prendere dal panico. E ora vediamo alcune delle più importanti frasi sull’ansia scelte da DiLei.

Frasi sull’ansia motivazionali: per trovare la forza di andare avanti

L’ansia provoca nelle persone che la vivono una spiacevole sensazione di disagio. In ogni soggetto si manifesta in maniera differente, con infinite forme e sfaccettature: come un nodo alla gola, un peso sullo stomaco, il fiato corto, le gambe che tremano, la sudorazione accelerata, l’assenza di salivazione. Quello che le accomuna tutte è la forte paura che l’ansia provoca in chiunque la provi.

Una sensazione terribile che, se si prolunga nel tempo, può addirittura sfociare in attacchi di panico e depressione. Per questo è importante parlarne, sfogarsi, confrontarsi con un esperto, per sapere come accettare questo malessere e andare avanti.

Vediamo alcune frasi sull’ansia motivazionali, per aiutarti a credere che i momenti bui passano e che in fondo al tunnel c’è sempre la luce:

Coltivate sempre pensieri positivi, l’entusiasmo non può fiorire in un terreno pieno di paura. (Napoleon Hill)

Il dolore che senti oggi sarà la forza del tuo domani. (Ritu Ghatourey)

Ehi, non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me! Ok? Se hai un sogno tu, lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non lo sai fare. Se hai un sogno inseguilo. Punto! (La ricerca della felicità)

Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono. (Romano Battaglia)

Non vedrei ora così bello, se già non avessi veduto così nero. (Giovanni Pascoli)

La vita è bella, perché ogni giorno ricomincia. E ciascuno ha i suoi colori, la sua musica, i suoi profumi. Le sue opportunità. Ogni giorno ricomincia e ci offre la possibilità di iniziare a essere noi stessi. (Agostino Degas)

La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. (Alex Zanardi)

Non sai mai quanto sei forte fin quando essere forte è la tua unica scelta. (Chuck Palahniuk)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Kalil Gibran)

Un guerriero non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista l’orizzonte dei suoi sogni. (Paulo Coelho)

Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. (J.W. Goethe)

Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. (Victor Hugo)

Qualunque cosa la mente possa concepire e credere, la può raggiungere. (Napoleon Hill)

Sii felice della vita perché ti dà la possibilità di amare, lavorare, giocare e guardare le stelle. (Henry Van Dyke)

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. (Tarun Tejpal)

Non devi fare magie per essere speciale. Sei già speciale, sei te. (Magic Johnson)

Un giorno tu ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. (Fëdor Dostoevskij)

Si può pensare in grande anche dalla camera da letto, e sul tavolo della cucina, le opportunità sono ovunque. (Jack Ma)

Se vuoi avere una vita che valga la pena vivere, una vita che esprima i tuoi sentimenti più profondi e le tue emozioni, le tue preoccupazioni e i tuoi sogni, devi lottare per essa. (Alice Walker)

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. (Dylan Thomas)

Vi dirò il mio segreto per liberare la mente dai pensieri negativi. Quando un tale pensiero entra nella mia mente, lo visualizzo come se fosse scritto su un pezzo di carta. Quindi gli do mentalmente fuoco e lo visualizzo mentre brucia fino a diventare cenere. Il pensiero negativo è distrutto, e non entrerà più. (Bruce Lee)

La cosa più importante è godersi la vita. Essere felici è tutto ciò che conta. (Audrey Hepburn)

Nessuna vita è tanto dura da non poterla rendere più facile prendendola in modo diverso. (Ellen Glasgow)

La forza non viene dal vincere. Sono le tue lotte a sviluppare la tua forza. Quando passi attraverso delle avversità e decidi di non arrenderti, è quella la forza. (Arnold Schwarzenegger)

L’importante non è come colpisci, l’importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. (Rocky Balboa)

Il mio segreto? Ho creduto in me stesso quando nessun altro lo ha fatto. (Elon Musk)

La nostra vita è fatta di occasioni, anche di quelle che abbiamo perso. (Il curioso caso di Benjamin Button)

Non pensare mai di non meritare ciò che vuoi! (Dieci cose che odio di te)

Quando ti capita qualcosa di imprevisto, devi girare la testa e vedere se si può trasformare il tutto in un’opportunità. (Alex Zanardi)

Il tuo atteggiamento mentale è qualcosa che puoi controllare direttamente e tu puoi usare l’auto-disciplina fino a creare l’atteggiamento mentale positivo. Il tuo atteggiamento mentale attrae verso te ogni cosa che ti rende ciò che sei. (Napoleon Hill)

Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. (Vince Lombardi)

Posso accettare la sconfitta, tutti falliscono in qualcosa. Ma non posso accettare di rinunciare a provarci. (Michael Jordan)

Più difficile è la vittoria, più grande la felicità nel vincere. (Pelé)

Non puoi mettere limiti a niente. Più sogni, più andrai lontano. (Michael Phelps)

È difficile battere una persona che non si arrende mai! (Babe Ruth)

Coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo di solito lo fanno. (Steve Jobs)

Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore. (Henry Ford)

Pensa sempre a come si potrebbero fare le cose meglio e metti in discussione te stesso. (Elon Musk)

Vivere con l’ansia: alcune frasi che ti possono aiutare

Nel momento in cui proviamo l’ansia, nella nostra mente accade qualcosa di straordinario, un grandissimo affollamento di pensieri e di immagini sul futuro, di terrore verso il giorno che verrà, di domande e ipotesi a cui non si riesce a dare una risposta.

La paura di non passare un esame, di essere umiliati davanti a tutti, di non essere all’altezza di svolgere un ruolo al lavoro o addirittura di superare un colloquio: sono solo alcuni esempi di situazioni che possono provocare ansia. I pensieri negativi in questo caso hanno il potere di controllare la nostra mente e di risucchiarci tutta l’energia. E così rimaniamo immobili: non proviamo quell’esame, non andiamo a quel colloquio di lavoro, restiamo lì ad aspettare che l’ansia passi. Non essere vittima della paura e della negatività, leggi le frasi sull’ansia che DiLei ha scelto per te:

Nient’altro che tu può darti pace. (Ralph Waldo Emerson)

Il buon umore è un tonico per la mente e il corpo. È il miglior antidoto all’ansia e alla depressione. (Grenville Kleiser)

Non si può sempre controllare ciò che accade all’esterno. Ma si può sempre controllare quello che succede dentro di noi. (Wayne Dyer)

Non importa quanto duri la tempesta, il sole splende sempre tra le nuvole. (Khalil Gibran)

Lì dove l’acqua è più profonda, mantiene con più facilità la calma. (William Shakespeare)

Sorridi, respira e vai piano. (Thich Nhat Hanh)

Nulla riduce l’ansia più velocemente che l’azione. (Walter Anderson)

Mi sono liberato della mia paura studiando il cielo, determinando quando la luna sarebbe sorta e dove il sole sarebbe apparso al mattino. (Margaret Mead)

Quando sei presente, puoi permettere alla mente di essere così com’è senza perdertici. (Eckhart Tolle)

Poesie sull’ansia

Ebbene sì, c’è chi sull’ansia ha scritto anche delle poesie. E questo fa capire la forza con cui questa sensazione orribile si può impossessare di un uomo o di una donna, di qualsiasi età, e quanto chi la prova e la conosce sente bisogno di sfogarsi. C’è chi lo fa parlando, chi urlando, chi ballando o cantando, e chi scrivendo frasi, pensieri, aforismi e addirittura poesie.

Possiamo dirlo: l’ansia è terribile, fa schifo. Quando bussa alla nostra porta, come una vecchia signora antipatica e ingombrante, risucchia le nostre energie. È inquietante, ci fa paura, e spesso è difficile da affrontare, sembra un macigno insopportabile.

Le poesie sull’ansia, come quelle che vedi di seguito – scelte da DiLei – possono aiutarti a gestire le tue paure, i tuoi momenti più bui, le emozioni difficili.

La paura e l’ansia sono sentimenti complessi che tutti proviamo almeno una volta nella vita, la vera vittoria sarebbe riuscire a trarne positività: sono emozioni dure, che ci aiutano a crescere, ci tengono sulle spine, ci insegnano cosa sono la forza e la resilienza, in ogni situazione della vita. Di seguito alcune poesie sull’ansia, per aiutarti a trovare la strada della serenità e a sentirti meno solo:

Oltre la curva della strada

forse c’è un pozzo, e forse un castello,

forse solo la continuazione della strada.

Non so né domando.

Mentre procedo lungo la strada prima della curva

guardo solo la strada prima della curva,

perché non posso vedere altro se non la strada prima della curva.

A nulla servirebbe guardare l’altro lato,

e verso quello che non vedo.

Ci interessino soltanto i luoghi in cui siamo.

C’è abbastanza bellezza nello stare qui e non in qualche altro luogo.

Se c’è qualcuno oltre la curva della strada,

si angustino loro di quel che c’è oltre la curva della strada.

Quella è la strada per loro.

Se dobbiamo arrivare là, quando là arriveremo sapremo.

Per ora solo sappiamo che là non stiamo.

Qui c’è solo la strada prima della curva, e prima della curva

c’è la strada senz’alcuna curva. (Fernando Pessoa, Oltre)

forse c’è un pozzo, e forse un castello, forse solo la continuazione della strada. Non so né domando. Mentre procedo lungo la strada prima della curva guardo solo la strada prima della curva, perché non posso vedere altro se non la strada prima della curva. A nulla servirebbe guardare l’altro lato, e verso quello che non vedo. Ci interessino soltanto i luoghi in cui siamo. C’è abbastanza bellezza nello stare qui e non in qualche altro luogo. Se c’è qualcuno oltre la curva della strada, si angustino loro di quel che c’è oltre la curva della strada. Quella è la strada per loro. Se dobbiamo arrivare là, quando là arriveremo sapremo. Per ora solo sappiamo che là non stiamo. Qui c’è solo la strada prima della curva, e prima della curva c’è la strada senz’alcuna curva. (Fernando Pessoa, Oltre) Incedo verso lo spazio vuoto,

in bilico come l’equilibrista.

Tremano le mie gambe con l’arrivo della notte.

Fantasmi del passato e del futuro emergono,

mostrandomi chi sono. Sono davvero io?

Immagini inedite davanti ai miei occhi spenti si susseguono.

Pupille dilatate, mani sudate, il cuore sussulta

ad ogni rumore. Non voglio dormire.

Lasciami in pace Morfeo, solo per questa notte.

Resto sveglia immersa nell’oscurità, prego che la divina Nenia

mi assista all’arrivo di Apollo.

Chiudo gli occhi e Ade mi trascina nel suo regno

dove ombre danzanti mi cingono il corpo, tirano i miei capelli

e stringono il mio cuore che ferma il suo battito.

Fuggo dalla mia mente, lontano dal mio giaciglio,

corro verso l’iperuranio per afferrare la perfezione di ciò che non è

corruttibile.

Musica funerea accompagna le ombre felici che danzano

una macabra danza intorno al mio

inerme corpo. Apro gli occhi, boccheggio, ancora inerme il mio corpo.

Chiedo aiuto, sudo, piango, urlo ad ognuna di loro di fermarsi.

Sbeffeggiano la mia carne stanca che sanguina

luttuosa in mezzo al regno dei morti.

Dormo. Piango. Dormo di nuovo.

Arriva il carro di Apollo che porta la luce.

Raggi di sole filtrano attraverso la mia finestra disegnando

piacevoli giochi sul mio letto, sulle mie mani, nella mia stanza.

Finalmente il giorno è arrivato.

E un sospiro di sollievo mi stringe la gola. (Sara Brunella, Ansia)

Frasi sull’ansia dalla psicologia

Chi vive con l’ansia spesso perde la motivazione o la speranza. È bene ricordare però che c’è sempre una via d’uscita, è possibile riuscire a capire come funziona la propria mente per superare le situazioni più difficili, che provocano angoscia.

Uno strumento molto potente contro l’ansia ovviamente è la psicoterapia, e a questo proposito abbiamo deciso di condividere con te alcune frasi sull’ansia dalla psicologia:

Non ha senso agitarsi per quello che non puoi controllare. (Lee Child)

La frivolezza è la più bella risposta all’ansia. (Jean Cocteau)

Il nostro cervello è il miglior giocattolo mai creato. Contiene tutti i segreti, compreso il segreto della felicità. (Charlie Chaplin)

Ansietà e paura producono energia. Dove indirizziamo questa energia influenza in modo considerevole la qualità della nostra vita. Concentratevi sulla soluzione, non sul problema. (Walter Inglis Anderson)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Dorothy M. Neddermeyer)

Ogni volta che siete tentati di reagire allo stesso modo, chiedetevi se volete essere prigionieri del passato o pionieri del futuro. (Deepak Chopra)

Non ti preoccuperesti tanto di quello che gli altri pensano di te se ti rendessi conto di quanto poco pensano a te. (Eleanor Roosevelt)

Non anticiparti ai problemi o preoccuparti di ciò che potrebbe accadere: resta alla luce del sole. (Benjamin Franklin)

Non devi controllare i tuoi pensieri. Devi solo non dare loro il potere di controllarti. (Dan Millman)

È una buona idea fare sempre qualcosa di rilassante prima di prendere una decisione importante nella tua vita. (Paulo Coelho)

Il dolore nel futuro è percepito come ansia. (Deepak Chopra)

Non voglio essere libero dai pericoli, voglio solo il coraggio di affrontarli. (Marcel Proust)

È detto che la nostra ansietà non svuota il domani dei suoi dispiaceri, ma soltanto svuota l’oggi della sua forza. (Charles Haddon Spurgeon)

Il mutamento dev’essere visto come un’opportunità, non una fonte d’ansia. (Beppe Servegnini)

Metafore sull’ansia per imparare a pensare positivo

La psicologia definisce l’ansia come un senso di incertezza relativo al futuro. Dal latino: travaglio d’animo, tormento, tribolazione: rende perfettamente l’idea di quello che si prova.

Per liberarsi dall’ansia è importante imparare a pensare positivo, riconquistare il buon umore. Vediamo alcune metafore sull’ansia che possono aiutarti a superare i momenti più difficili e le giornate più dure, colme di angoscia e frustrazione: