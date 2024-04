Soffri di Gymtimidation? Ecco come sconfiggere la paura della palestra una volta per tutte

Se l'idea di andare in palestra ti crea ansia, allora soffri di Gymitimidation. Ecco cos'è, quali sono le cause e le strategie utili per liberarsi da emozioni negative e abbracciare il proprio benessere fisico e mentale

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: iStock Gymtimidation: cosa sapere

È diventata virale la storia di Francesca di Napoli, su TikTok @laz3cca, che sui social ha raccontato di essere stata vittima di bodyshaming in palestra. Sfogandosi con i suoi follower, Francesca ha raccontato in lacrime: «Mi hanno detto tutta la vita: vai in palestra cicciona. Poi ci vado e mi prendono in giro».

Spiegando meglio l’accaduto, ha raccontato: «Mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Ma è possibile che non ci sia un posto in cui stare tranquilla? Succede ovunque, al supermercato, all’università, qua sui social, nei commenti. Vorrei vivere la mia vita senza che mi prenda in giro nessuno».

L’esperienza personale di Francesca è simili a quella che tante altre adolescenti, sopratutto giovani ragazze considerate più grosse rispetto agli standard beauty della società, si ritrovano a vivere giorno dopo giorno.

Se avete paura di essere giudicate per la vostra camminata lenta sul tapis roulant o perché sollevate pesi leggeri, se avete l’ansia di di fare esercizi a corpo libero e l’idea di andare in palestra vi fa sentire intimidite e un po’ in preda al panico, allora state soffrendo di Gymtimidation.

Cos’è la Gymtimidation

La Gymtimidation è un termine molto diffuso tra le ragazze adolescenti e le giovani donne che provano un senso di ansia e timidezza associato all’ambiente della palestra.

Questo termine, una fusione tra “gym” (palestra) e “intimidation” (intimidazione), riflette infatti il sentimento di essere costantemente giudicate dagli altri frequentatori della palestra (uomini o donne che siano), percependolo come un luogo in cui sono costantemente osservate, criticate ed esposte a pressioni riguardanti la conformità agli standard di bellezza e forma fisica dominanti; aumentando così la loro autoconsapevolezza e generando sentimenti di insicurezza.

La Gymtimidation può anche essere alimentata dalla presenza di persone che già hanno raggiunto determinati obiettivi fisici, amplificando il confronto e la sensazione di inadeguatezza.

Questa ansia può avere un impatto significativo sulla salute mentale e fisica di chi ne soffre, influenzando il benessere complessivo e il rapporto con l’attività fisica.

Chi ne soffre