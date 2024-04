Come superare indenni Mercurio retrogrado in Ariete: guida di sopravvivenza

Ecco alcuni semplici consigli da mettere in pratica per affrontare l'energia frenetica, gli imprevisti e gli sbalzi emotivi dovuti alla retrogradazione di Mercurio nel segno dell'Ariete

Fonte: iStock Mercurio retrogrado in Ariete: guardare le stelle

Ci risiamo, Mercurio è retrogrado e sappiamo tutte cosa significa: caos cosmico. Ma niente paura, questa volta siamo pronte! Sì perché è tempo di armarsi di pazienza, di tirare fuori il nostro spirito più zen e di affrontare insieme questo periodo astrologico con un pizzico di ironia e tanto buon umore. Abbiamo preparato per voi una guida di sopravvivenza per Mercurio retrogrado in Ariete che vi aiuterà a navigare in queste settimane fatte di imprevisti, comunicazioni impazzite ed energia frenetica.

Cosa significa quando Mercurio è retrogrado

Quando parliamo di Mercurio retrogrado, facciamo riferimento all’evento astronomico che si verifica quando il pianeta sembra cambiare direzione, muovendosi retrogradamente (cioè all’indietro) rispetto alla sua orbita normale intorno al Sole. Il suo moto retrogrado è solo apparente, poiché Mercurio e la Terra hanno una diversa velocità orbitale.

Si tratta di un fenomeno che si verifica tre o quattro volte l’anno, per la durata di qualche settimana, e che ha un grosso impatto sulla nostra vita quotidiana. Durante la retrogradazione di Mercurio, le cose infatti tendono a non procedere come previsto e possono emergere ostacoli lungo il percorso.

La sua influenza sulla nostra vita

Mercurio è il pianeta che governa la comunicazione e il pensiero razionale. Per questo, quando diventa retrogrado, ci sembra che tutto stia andando a rotoli.

Quando il pianeta è in fase retrograda, le comunicazioni tendono a essere rallentate e soggette a fraintendimenti, il che può portare a tensioni interpersonali e malintesi. A livello emotivo, potremmo sentirci più vulnerabili e inclini a reagire in modo eccessivo agli eventi.

Questo accade perché Mercurio retrogrado ci travolge da un’energia vorticosa e frenetica; quindi pensare razionalmente può essere difficile. La nostra mente potrebbe sentirsi confusa e nebulosa, rendendo difficile prendere decisioni chiare e razionali. Motivo per cui è comune sentirsi attratti a rivivere il passato, magari contattando vecchi amori o riconsiderando relazioni passate.

Durante Mercurio retrogrado è importante praticare la pazienza e la riflessione per evitare conflitti e malintesi. È anche un momento utile per riflettere sulle nostre modalità di comunicazione e sui nostri schemi di pensiero, in modo da poter apportare eventuali miglioramenti una volta che Mercurio torna diretto.

Dal 1 al 25 aprile: Mercurio retrogrado in Ariete

Durante il mese di aprile sperimenteremo Mercurio retrogrado nel segno dell’Ariete.

L’Ariete è un segno zodiacale noto per la sua energia impulsiva, intraprendente e talvolta combattiva. Quando Mercurio, il pianeta della comunicazione e del pensiero, diventa retrogrado in questo segno, può esserci una tendenza ad agire in modo impulsivo senza riflettere appieno sulle conseguenze delle nostre azioni. Durante questo periodo, potremmo sentire un forte desiderio di fare progressi e di muoverci avanti, ma potremmo essere ostacolati da ritardi, malintesi e confusione.

Ma non tutto è negativo durante questo periodo. Mercurio retrogrado in Ariete ci offre l’opportunità di riconsiderare le nostre modalità di azione e di comunicazione. È un momento per rallentare, riflettere e valutare attentamente le nostre strategie. Possiamo utilizzare questo periodo per affinare le nostre abilità comunicative, imparando a essere più chiari ed espliciti nelle nostre interazioni con gli altri.

Durante Mercurio retrogrado in Ariete è importante anche prestare particolare attenzione alle questioni legate all’indipendenza personale e all’assertività. Potremmo trovarci a dover affrontare situazioni in cui è necessario difendere i nostri interessi o perseguire i nostri obiettivi con determinazione. Tuttavia, dobbiamo anche essere consapevoli del rischio di essere troppo impulsivi o aggressivi nelle nostre azioni. Trovare un equilibrio tra assertività e diplomazia sarà essenziale durante questo periodo.

Come superare indenni Mercurio retrogrado in Ariete

Quando Mercurio è retrogrado in Ariete, un segno noto per la sua impulsività e assertività, è fondamentale adottare strategie specifiche per navigare attraverso questo periodo con successo. Ecco cinque consigli utili.