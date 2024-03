È la stagione delle novità, dell’energia, della luce, dei colori e noi siamo partecipi della forza della natura che si rinnova per creare la nostra. Gioca con il test e scopri di che primavera sei in base all'elemento che lei ti regala

Fonte: 123RF Test: Com'è la tua primavera?

Quando arriva la primavera, l’aria si fa profumata e leggera. La luce aumenta e questo migliora il nostro umore. I colori sono più brillanti, il cielo è più azzurro, i pensieri più allegri e positivi. Il mondo sembra migliorare giorno dopo giorno: gli alberi fioriti, le magliette a maniche corte e un nuovo colore di capelli ci fanno sentire più ottimiste e più frizzanti. Per chi è una inguaribile pessimista questa sensazione di leggera euforia magari non dura moltissimo, però è un mood che fa bene al cuore.

La natura ci fa sentire meglio

Eppure ci basta una passeggiata nel parco, al mare o in riva al lago per sentirci meglio: è stato provato che un contatto prolungato con uno scenario naturale verde e ricco di energie – come durante la primavera – contribuisce al miglioramento dell’equilibrio interiore. Inoltre un’esposizione più prolungata alla luce solare aumenta la produzione di serotonina, ormone che favorisce il buonumore.

La nostra parte più profonda e ancestrale è partecipe della rinascita della natura dopo i rigori dell’inverno: è un ritorno alla vita che ci coinvolge con la sua potenza di trasformazione. La primavera è sinonimo di rinnovamento, promesse, speranze, sogni da realizzare. E in questo senso è il momento in cui prendere le decisioni importanti, iniziare progetti impegnativi, “risvegliare” l’intraprendenza e la fiducia nel proprio talento.

I doni della primavera

Eppure in primavera c’è chi ha più sonno o si sente più stanca, chi è più debole per via delle allergie ai pollini, chi invece già si preoccupa per la vicinanza della prova-costume. Ma sono problemi che possono essere affrontati e risolti positivamente, proprio per godersi alla grande questa stagione che, come nessun’altra, ci dona luce, colori, novità e energia, liberandoci dal grigiore invernale e rivelando la volpacchiotta grintosa che c’è in noi!

E tu, sai come sarà la tua primavera? Se vuoi scoprirlo gioca con il test che ti svela quale elemento di questa stagione ti darà la carica per affrontare la quotidianità in maniera vincente.