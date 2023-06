Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Test: qual è la tua vacanza ideale?

L’arrivo di giugno porta con sé una gran voglia di vivere gli spazi aperti, ma anche di organizzare gite fuori porta e di pensare alle prossime grandi avventure. Del resto è questo il mese che sancisce l’inizio della stagione più attesa dell’anno.

La testa, neanche a dirlo, è già altrove. Si perde tra paradisi tropicali, destinazioni esotiche e colline sinuose, resort di lusso e borghi ricchi di tradizione. Perché in fondo, giunti in questo periodo dell’anno, ci meritiamo tutti di staccare un po’ la spina.

Scegliere la destinazione giusta, però, non è sempre facilissimo, soprattutto quando la stanchezza dell’anno intenso che abbiamo alle spalle non ci permette di metterci all’ascolto delle nostre esigenze, proprio quelle da soddisfare durante i break estivi. Ma a tutto c’è rimedio e questo te lo forniamo noi: rispondi alle domande del nostro test e scopri qual è la tua vacanza ideale.

Abbiamo tutti bisogno di una vacanza

Ci sono persone che non riescono mai a staccare, se non con il corpo, sicuramente con la mente. Nonostante ci vengano concesse, in maniera meritatissima diverse settimane di ferie all’anno, queste sono spesso sprecate con pensieri tutt’altro che rilassanti.

Gli esperti parlano di guilty vacation syndrome, ovvero dell’incapacità di riuscire a staccare, e di smettere di pensare al lavoro e ai propri impegni, anche durante periodi di festa e vacanze. Eppure, abbiamo tutti necessità di goderci il tempo libero e il meritato riposo.

Se ti stai chiedendo in che modo, te lo sveliamo subito. Il primo passo da fare è quello di ascoltare di più il nostro corpo e le sue richieste, di comprendere le esigenze personali e di dedicare tempo ed energie ad attività che nutrono. E quale occasione migliore, se non quella delle vacanze estive, per farlo?

Anche la scelta della destinazione e delle esperienze da vivere e condividere, fanno la differenza. C’è chi, infatti, dopo un anno di lavoro intenso necessita di relax e spensieratezza e chi, invece, stanco della solita routine, ha bisogno di vivere esperienze inedite e sorprendenti. C’è chi vuole soddisfare il palato con i sapori del mondo e chi desidera scoprire le culture e le tradizioni del mondo. E tu, cosa sogni per la prossima vacanza?

Scopri la vacanza ideale per te con il nostro test

Non è necessario volare dall’altra parte del mondo per vivere la vacanza ideale. Scegliendo la destinazione giusta e le esperienze più appropriate, infatti, potrai vivere avventure indelebili anche a pochi chilometri dalla tua città.

Come abbiamo anticipato, quello che davvero conta è riuscire ad allinearsi con le proprie esigenze, fisiche e mentali. Solo così è possibile pensare e programmare un’avventura che ci consenta, davvero, di staccare la spina.

Per aiutarti in questa missione, abbiamo creato questo test. Non ti resta che rispondere a tutte le domande: il risultato ti suggerirà qual è la tua vacanza ideale. E se hai intenzione di partire con il partner o con gli amici, fai fare il test anche a loro per scoprire se i vostri bisogni sono allineati.