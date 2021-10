Cosa significa sognare di essere lasciati dal partner

Quando chiudiamo gli occhi entriamo nel magico mondo dei sogni. Senza neanche accorgercene, veniamo trasportati in uno spazio tutto nuovo, quello del nostro subconscio. E ci ritroviamo così a “vivere” delle nuove esperienze. Talvolta entusiasmanti, belle e dolci, alle volte drammatiche, brutte e tristi. Proprio come quando si sogna di essere lasciati dal proprio amore (fidanzato/a, marito/moglie).

Ovviamente, come tutti i sogni, anche questo ha il suo significato. Avrà veramente a che fare con il nostro partner? O può riguardare anche altre persone? Avrà un significato negativo proprio come la realtà? O può farci sperare in qualcosa di positivo per un futuro migliore? In questo articolo proveremo a dare una risposta a queste domande, cercando di alleviare ansie, dubbi e paure che potrebbero emergere al nostro risveglio quando sogniamo di essere lasciati ed esplorandone i suoi tanti significati.

Sognare di essere lasciati: fidanzato/a vs marito/moglie

Sognare di essere lasciati può avere diversi significati e accezioni, così come vale per la maggior parte dei sogni. Prima di tutto bisogna sottolineare che quando si sogna di essere lasciati dalla fidanzata (o dal fidanzato) non per forza il riferimento è al nostro lui o alla nostra lei reale, ma può indicare anche un amico (o un’amica), un parente, un collega e così via. Per cui tutto cambia in relazione alle letture che si danno a questo sogno. Una delle prime cose da sapere è che, a differenza della realtà, questo tipo di sogno può avere un significato positivo, soprattutto se il partner in questione non è ancora vostro marito.

In questo caso, infatti, indica una maggiore attrazione e un crescente amore nei confronti del vostro innamorato, ma anche una più forte unione nell’affrontare le crisi. Soprattutto durante un momento difficile, questo sogno diventa simbolo di nuova speranza per la coppia e di felicità futura. Se, invece, si sogna di essere lasciati dal marito (o dalla moglie) indica che ci sono dei problemi di coppia o in famiglia che non possono più essere taciuti e che andrebbero affrontati al più presto per trovare una soluzione. Solo così l’unione di coppia potrà rafforzarsi ulteriormente.

Sognare di essere lasciati: amicizia

Come detto nel paragrafo precedente, quando sogniamo di essere lasciati dal partner spesso il significato del sogno ruota attorno alla figura di un nostro conoscente e non per forza al partner della nostra vita reale. Questo accade soprattutto quando sogniamo una figura di cui non vediamo nitidamente il volto, ma che sappiamo esattamente di chi si tratta.

O viceversa quando vediamo la persona, ma di fatto non è lei. In questo caso può indicare un periodo difficile magari a causa di un problema di amicizia o di un litigio che può provocare un forte stress e a cui dovrebbe essere messo un freno. Sarebbe, quindi, ideale cercare di trovare una soluzione per affrontare la situazione e risolvere il tutto.

Sognare di essere lasciati: abbandono

Un’altra interpretazione di questo sogno ruota intorno alla paura di essere abbandonati, soprattutto quando ci sentiamo “meno” rispetto al nostro partner: meno cercati, meno coccolati, meno ricambiati e così via. Questa disuguaglianza nel rapporto ci fa sentire inadeguati e questo si riflette non soltanto nella dimensione onirica, ma anche nella vita reale.

A questo proposito, sognare di essere lasciati dal fidanzato potrebbe diventare un monito per questa situazione (non per forza una premonizione), aiutandoci a riflettere e, soprattutto, portandoci a trovare una soluzione per il nostro problema di coppia. Solo così potremo crescere e cambiare in positivo.

Sognare di essere lasciati: indipendenza

Infine, sognare di essere lasciati dal fidanzato potrebbe indicare una “troppa” indipendenza e autonomia, soprattutto quando nella vita reale le due parti della coppia vivono separatamente per realizzare i propri sogni. Questa troppa libertà può voler indicare che ci sentiamo lontani dal nostro partner e che dovremmo, quindi, ritrovare quella connessione che si aveva all’inizio durante gli inizi della relazione.