Cosa vuol dire sognare di litigare con qualcuno

Litigare non è mai bello. È qualcosa che provoca dispiacere e tristezza e, quando questo accade, ci fa soffrire perché il rapporto con l’altro tende a incrinarsi. Questo vale soprattutto per la vita reale, ma anche per quella onirica. Per chi non lo sapesse, infatti, sognare di litigare è un qualcosa di molto frequente, soprattutto per le persone timide e riservate che preferiscono evitare il confronto nella vita reale: discussioni, rabbia, urla, fino ad arrivare spesso alle mani. E al nostro risveglio una sola domanda: cosa vorrà dire?

Per coloro che non cedono alla rabbia, ma preferiscono mantenere la calma e il controllo di sé stessi, questo sogno diventa una rappresentazione delle emozioni represse, un bisogno di dare sfogo ai propri pensieri. Ma ovviamente, come per tutti i sogni, anche in questo caso diventa importante identificare persone e contesti, perché il significato potrebbe variare. Vediamone insieme qualcuno all’interno di questo articolo.

Sognare di litigare con la mamma

La mamma è una figura importante nella vita di ognuno di noi. È molto difficile litigarci nella vita vera e quando il tutto si trasporta nei sogni, allora la cosa si complica: rischiamo di risvegliarci tristi e scontenti, domandandoci il motivo di questo sogno. Ma soprattutto cosa può significare? Sognare di litigare con la mamma può indicare un’insicurezza o una vulnerabilità, la paura di essere “abbandonati” e di non avere nella figura materna il giusto supporto per affrontare le problematiche della vita. Ovviamente, questo rimane solo un sogno, per cui è indubbio che potrete continuare a contare sulla vostra mamma.

Sognare di litigare con il padre

Il papà è la figura “autoritaria” della famiglia, colui che ci protegge e contro cui, difficilmente, ci scontriamo. Come per la mamma, non è mai bello quando si hanno degli screzi con il proprio papà. Ma questa situazione avrà un significato negativo anche nella dimensione onirica? Sicuramente, sognare di litigare con il padre rappresenta una sfida nei confronti dell’autorità paterna e la voglia di essere indipendente. Ma ha anche un significato positivo. Questo sogno, infatti, simboleggia un forte legame con la figura paterna, una maggiore complicità, un avvicinamento prossimo, una grande fortuna e successi in campo lavorativo.

Sognare di litigare con la sorella

Un altro famigliare con cui potremmo ritrovarci a litigare nei sogni è la sorella, una figura importante della nostra vita. Per molte, una vera e propria confidente che ci aiuta nei momenti difficili e ci sta accanto senza pretese. Ma che significato potrà avere questo sogno? Sognare di litigare con la sorella indica che ci sono problemi in famiglia, qualcosa di non detto circa decisioni che non sono in linea con quello che è il pensiero del sognatore. È anche indicatore del fatto che è tempo di uscire di casa e sperimentare la vita. In generale, sognare di litigare con un parente è sinonimo di situazioni che non piacciono e per cui è giunto il momento di affrontarle. Inoltre, indica che si vuole iniziare ad avere controllo degli aspetti della propria vita personale.

Sognare di litigare con il fidanzato

Sognare di litigare col proprio fidanzato è un sogno piuttosto generico e comune. Tra i significati principali associati a questo sogno vi è una necessità di prendere la vita con più spensieratezza e serenità. Un altro tipo di interpretazione associa chi fa questo sogno a una personalità eccentrica: è sinonimo della necessità di lavorare su sé stessi, sui propri desideri e bisogni per raggiungere con più facilità i propri obiettivi.

Sognare di litigare con un morto

In generale, sognare di litigare implica avere la necessità di liberarsi di qualcosa. Ma cosa vuol dire sognare di litigare con un morto? Un primo riferimento potrebbe essere a delle piccole cose di cui ci si vuole liberare, prima che in futuro si trasformino in un problema più grande. L’interpretazione del sogno varia a seconda della persona morta con cui si sogna di litigare. Ad esempio, un riferimento molto comune è quello in cui si sogna di litigare col padre morto. Spesso il risvolto emotivo è particolarmente pesante e indica la mancanza che si avverte della figura paterna.