Carolina di Monaco compie 64 anni

Carolina di Monaco compie 64 anni. È nata infatti il 23 gennaio 1957. La sua vita è sempre stata all'insegna del glamour e dell'eleganza. Bellissima come la madre Grace Kelly, ha saputo imporre il suo stile, trasmettendolo alla figlia Charlotte Casiraghi, oggi volto di Chanel. Grazie al suo innato buon gusto, Carolina ha trasformato i suoi look in must have intramontabili, dai cerchietti alti ai maxi gioielli