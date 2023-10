Fonte: IPA Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi: look da sera mamma e figlia da copiare

È sempre Carolina di Monaco il fulcro del Principato. È lei che tiene unita la famiglia, è lei a mantenere viva la tradizione del Palais Princier, è sempre lei ad essere l’icona d’eleganza e glamour di Montecarlo, sfoggiando quattro look da favola: dall’abito del deserto all’outfit viola.

Carolina di Monaco tiene le figlie separate

Così Carolina di Monaco nel giro di pochi giorni si è presentata alla Competizione Internazionale di Bouquet con la figlia Alexandra di Hannover e poi al tradizionale evento della Fondazione Prince Pierre de Monaco dove da sempre va accompagnata da Charlotte Casiraghi, ormai sempre più identica a lei. E come se non bastasse ha di nuovo fatto le veci di Charlene di Monaco, stando accanto ad Alberto negli ultimi appuntamenti istituzionali.

Carolina di Monaco sembra essere ovunque in questo inizio ottobre. E soprattutto sembra essere indispensabile alla sua famiglia, a cominciare dai figli. È lei che li mantiene uniti, specialmente le due sorellastre, Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi, che sembra non abbiano molto in comune e nemmeno ci tengono a frequentarsi.

Fonte: IPA

Carolina di Monaco indossa l’abito Timbuktu

Carolina si è fatta accompagnare dalla figlia più piccola, nata dal matrimonio con Ernst August di Hannover col quale per altro è ancora sposata, alla 54° edizione della Competizione Internazionale di Bouquet. La Principessa si è presentata con un abito-vestaglia ispirato ai colori e ai tessuti del deserto del Mali. Il modello si chiama “Timbuktu” ed è firmato da Johanna Ortiz.

Si tratta di un vestito midi a stampa di ispirazione etnica dalle tonalità che vanno dal caramello al mogano e all’ocra, con ampie maniche lunghe, gonna a portafoglio asimmetrica che Carolina ha abbinato a delle décolleté in suede verde salvia e a una borsa beige. Perfetti anche gli orecchini in oro giallo rivestiti in legno.

Carolina è di una eleganza disarmante col suo caschetto lungo sale e pepe. E a nulla sono valsi gli sforzi di Alexandra per imitare la classe della madre. La Hannover ha indossato anche lei un abito dai colori vivaci. L’abito ispirato ai funghi rossi dai puntini bianchi è del brand Muzungu Sister, molto amato anche dalle nipoti di Lady Diana.

Carolina di Monaco in viola

Quando poi Carolina deve partecipare al gala per la consegna dei Premi della Fondazione Prince Pierre torna al suo stile classico, fatto di colori primari, look a tinta unita, dal taglio classico. Così eccola indossare l’abito lungo in crêpe viola con cintura, firmato Dries Van Noten, da 1.154 euro, a maniche lunghe, con scollo a V e sottile cintura di stoffa che segna la vita. Lei lo abbina a una clutch in raso verde, di Louboutin e a delle scarpe con lacci alle caviglie. Il mitico caschetto è leggermente mosso, con riga e ciuffo laterale. Una spilla per chiudere la scollatura e degli orecchini pendenti a pizzo impreziosiscono l’outfit.

Fonte: IPA

Charlotte Casiraghi col completo in seta rosa

La risposta di sua figlia Charlotte Casiraghi è un ensemble in seta rosa confetto, formato da una blusa a maniche corte e pantaloni a palazzo con risvolto, abbinato alle tradizionali décolleté bicolore di Chanel.

Anche in questo caso, sebbene Charlotte sia di una bellezza senza eguali, sua madre Carolina ha un gusto imbattibile e sopraffino che nemmeno la figlia che più le somiglia per fascino e stile riesce a imitare totalmente.

Carolina di Monaco, look da giorno da copiare

Carolina poi sostituisce sua cognata Charlene di Monaco accanto ad Alberto. Così, eccola comparire nella foto ufficiale coi vincitori del Premio Fondazione Prince Pierre de Monaco, indossando un abito bianco corto al ginocchio, con fiocco al collo, collant chiari e le scarpe bicolor di Chanel.

Per non parlare del completo giacca blu, pantaloni ampi grigi e camicia bianca che ha indossato per l’inaugurazione del monumento creato da Giuseppe Ducrot. Anche in questa occasione Carolina accompagnava suo fratello Alberto, mentre Charlene sembra essersi ritirata nelle stanze del Palazzo, preferendo comparire in pubblico col contagocce.

Non si tratta di crisi coniugale, ormai questo è stato chiarito, ma di organizzazione interna al Palazzo. Certo è che poi la Principessa non può più lamentarsi se Carolina le prende la scene, in fondo è costretta dal senso del dovere.