Charlene di Monaco, il look scintillante

Nella serata del 23 marzo 2024 ha avuto luogo il Ballo della Rosa 2024, come sempre nella Salle des Etoiles dello Sporting di Montecarlo. Come ogni anno, l'evento più atteso del principato di Monaco ha visto la presenza di tutta la famiglia reale che ha sfoggiato dei look da mille e una notte. In particolare quest'anno, visto che il tema scelto da Christian Louboutin era quello della Disco, le donne di Monaco hanno deciso di brillare come non mai. Prima tra tutte la Principessa Charlene di Monaco che ha indossato per l'occasione una tuta ricoperta di lustrini argento e beige. Il capo indossato dalla regnante aveva un taglio largo sulle gambe, mentre fasciava le sue curve, nella parte superiore, che presentava una scollatura a V.