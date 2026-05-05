Charlene di Monaco lascia senza fiato col top di paillettes alla festa esclusiva

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ha sorpreso tutti presentandosi con suo marito Alberto alla festa per i 90 anni di Alexander “Mogy” Moghadam. La Principessa ha lasciato senza fiato con un top di paillettes, firmato Jenny Packham, la stilista preferita di Kate Middleton.

Charlene di Monaco, a sorpresa alla festa esclusiva

Non era stata annuncia dalla Rocca la presenza di Charlene di Monaco e Alberto alla festa esclusiva che si è tenuta nella serata del primo maggio allo Yacht Club. Si è trattato di un grande evento privato che ha paralizzato il Principato, poiché erano presenti molti vip e personalità, tra cui Boris Becker.

Il gala era per festeggiare i 90 anni di Alexander “Mogy” Moghadam, fornitore ufficiale di tappeti del palazzo reale. Perciò, non potevano mancare “i padroni di casa”, Charlene e Alberto.

Charlene di Monaco seduce col top di paillettes

La Principessa si è presentata al gala con un look elegantissimo ed essenziale, com’è nel suo stile. Infatti, non ama gli abiti eccessivi, con decori esagerati o tagli particolari. Charlene indossa sempre modelli minimal e dalle linee pulite.

Per il compleanno di Mogy, ha optato per un top in paillettes blu, a maniche lunghe, incrociato sul davanti. Il capo è firmato Jenny Packham, una delle stiliste preferite da Kate Middleton per gli abiti da sera. Charlene ha abbinato il suo top a un paio di pantaloni neri. La Principessa ha completato il look con un paio di orecchini a lobo.

Il look della Principessa non è una novità. Infatti, l’aveva già indossato nel novembre 2025, durante le celebrazioni per l’80° anniversario del Consiglio economico, sociale e ambientale (CESE) presso il Museo Oceanografico.

Si tratta di una novità per lei, considerando che è un’appassionata di moda e preferisce presentarsi con outfit sempre nuovi, piuttosto che riciclarsi in diverse occasioni come fanno altro Principesse tra cui Kate o Regine come Letizia di Spagna.

Il fatto che sia stata “costretta” a riproporre un look già visto, potrebbe essere giustificato dal fatto che la sua partecipazione alla festa non era stata programmata.

D’altro canto, Charlene e Alberto erano stati impegnati durante il giorno con la prima edizione del Monaco Sevens, un torneo di rugby a sette, allo Stadio Prince Jacques di Beausoleil dove la Principessa ha indossato una giacca scamosciata beige. L’evento è stato promosso dalla Fondazione Principessa Charlene di Monaco ed è stato inteso come “un momento conviviale e sportivo” allo stesso tempo.

Al termine dell’evento, Charlene e Alberto si sono cambiati rapidamente d’abito e si sono presentati allo Yacht Club. Il Principe per rimanere in tema del gala ha sfoggiato una cravatta spiritosa con palloncini.