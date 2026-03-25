Charlene e Carolina di Monaco, costrette a comparire in pubblico di nuovo assieme

Charlene e Carolina di Monaco compaiono in pubblico di nuovo assieme pochi giorni dopo il Ballo della Rosa e mantengono le distanze

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlène di Monaco e Beatrice Borromeo “spaziali” per il Ballo della Rosa

Charlene e Carolina di Monaco si sono ritrovate nuovamente insieme a pochi giorni dal Ballo della Rosa, costrette a comparire a un evento congiunto al Giardino esotico di Montecarlo.

La rivalità tra Charlene e Carolina di Monaco

Charlene di Monaco non è mai andata molto d’accordo con la sorella maggiore di suo marito Alberto. Tra lei e Carolina di Monaco non corre buon sangue. Le due donne sono caratterialmente molto distanti e faticano a comprendersi.

Certo, non sono mai arrivate a farsi dispetti, il loro rapporto non è degenerato come quello tra Kate Middleton e Meghan Markle. Ma sicuramente faticano a sopportarsi.

Indubbiamente, c’è un sentimento di rivalità, dovuto in parte al sovrapporsi dei loro ruoli nel Principato. Fino al matrimonio tra Alberto e Charlene nel 2011, era Carolina di Monaco la “première dame” di Montecarlo, era lei ad aver sostituito sua madre Grace Kelly dopo la sua morte nel 1982, svolgendo i doveri che di solito sono appannaggio della Principessa consorte. Quando è arrivata Charlene, ha dovuto inevitabilmente farsi da parte e lasciare questo ruolo alla cognata. Non sarà stato facile rinunciare a prestigio e potere, tra l’altro poco dopo la separazione dal marito Ernst August di Hannover, grazie al quale comunque ha ottenuto il titolo di Sua Altezza Reale.

D’altro canto, per Charlene non deve essere stato facile il continuo confronto con Carolina, abituata alle dinamiche di Palazzo e da sempre inserita nella vita del Principato e del jet set internazionale. In più si è trovata a fare i conti con un ambiente piuttosto ostile che ha faticato ad accettarla.

Per questi motivi, Charlene e Carolina cercano di evitarsi quando possono e di spartirsi i compiti in modo netto. Ma non sempre è possibile. Così, si sono ritrovate nel giro di pochi giorni a presenziare a due eventi fianco a fianco.

Charlene e Carolina di Monaco, evento congiunto a pochi giorni dal Ballo della Rosa

Infatti, sabato 21 marzo Charlene ha presenziato accanto ad Alberto al Ballo della Rosa (dove grande assente è stata Charlotte Casiraghi), di cui Carolina è patrona. Si è quindi trovata a posare per le foto ufficiali con la cognata e il confronto sul piano dei look è stato inevitabile.

Poi mercoledì 25 marzo le due donne hanno scortato il Principe durante la visita al Jardin Exotique di Monaco che è in procinto di riaprire per la stagione 2026. I cancelli si aprono domenica 29 marzo e i Grimaldi hanno fatto un tour guidato per conoscere le novità.

In una giornata primaverile dal cielo terso, Charlene e Carolina si sono presentate al Giardino con outfit dai colori e dal taglio simili. La moglie di Alberto ha indossato un completo giacca e pantaloni marrone cacao, con cintura in vita. Mentre la Principessa di Hannover ha sfoggiato un tailleur pantaloni color caramello. Durante la visita Carolina è stata sempre molto attenta a camminare un passo indietro rispetto alla cognata, nel rispetto del protocollo. Ma sembra che le due si ignorino cordialmente.