Bellissima e super in forma, Elisabetta Canalis è sempre stata una delle nostre ispirazioni di stile, soprattutto per gli. Tuttavia, "Eli" non ha mai sottovalutato l'eleganza del nero, così come il glamour di vestiti con spacchi e strascichi mozzafiato. Tra i, nel 2023 ha preso parte alla sfilata organizzata da LuisaViaRoma, il cui look, firmato, con dettagli cut-out, è semplicemente divino.