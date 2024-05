Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti è tra i simboli della città di Roma. Non solo per quanto concerne il calcio, perché Totti stesso è l’emblema della “romanità”. E, qualora l’indiscrezione si rivelasse vera, sarebbe un duro colpo: stando alle ultime indiscrezioni, l’ex Capitano starebbe valutando un’opportunità lavorativa, esattamente in Australia. E Noemi Bocchi? Naturalmente sarebbe pronta a stare al suo fianco. La coppia, che ha resistito agli ultimi tumultuosi anni e alla separazione difficile di Totti da Ilary Blasi, sognerebbe anche di allargare la famiglia. Un nuovo inizio, ma lontani dalla città del cuore.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’ipotesi del trasferimento in Australia

Il 31 maggio si avvicina, ed è una data campale per Francesco Totti e Ilary Blasi: la resa dei conti è, in effetti, piuttosto vicina, considerando che proprio quel giorno l’ex Capitano e la conduttrice consegneranno l’elenco dei testimoni, con un obiettivo, quello di chiarire definitivamente le cause della fine del loro matrimonio. L’alleato insospettabile di Totti sarebbe Giorgio Restelli, l’ex capo delle risorse artistiche di Mediaset, e potrebbe testimoniare anche Cristiano Iovino, “l’uomo del caffè”, che però sostiene che con la Blasi ci sia stato anche (molto) altro).

In mezzo al marasma, Totti e Noemi Bocchi stanno continuando la loro vita, l’uno al fianco dell’altro, senza cedere al chiacchiericcio. La vacanza in Australia, però, non sarebbe destinata a rimanere tale, secondo il settimanale Chi, che ha avanzato un’ipotesi molto interessante sul futuro lavorativo dell’ex Capitano della Roma. Ci sarebbe una proposta, in effetti, che potrebbe portare la coppia lontana dall’Italia, quella di procuratore calcistico. A lungo si è parlato del desiderio di Totti di allargare la famiglia, ma di sicuro è difficile pensare a Roma senza Totti, soprattutto considerando i risvolti: oltre a essere la sua casa, è lì che abitano i figli che ha avuto con la Blasi, ovvero Cristian, Chanel e Isabel.

Il sogno di allargare la famiglia: un figlio e le nozze nel loro futuro

I progetti di Francesco Totti e Noemi Bocchi per il proprio futuro non si fermano in ogni caso alla possibilità di valutare opportunità lavorative all’estero. Proprio così. Del resto, se ne parla già da un po’ di tempo: nozze e figli potrebbero non essere un’ipotesi tanto remota, confermata anche in questo caso dal settimanale Chi. Fonti vicine alla coppia hanno inoltre confermato il grande amore che prova Totti per la sua Noemi, tanto da aver “perso il vizio” di tradire. “Di vero c’è che entro quest’anno Totti metterà incinta Noemi e le costruirà un futuro intorno”, aveva scritto Fabrizio Corona su Dillinger News.

Una coppia che è stata a lungo al centro del gossip, che in molti avevano addirittura tanto per “spacciata”. Senza considerare che ancora oggi in molti sperano un ritorno di fiamma tra Totti e la Blasi. Ma il loro amore si è concluso dopo vent’anni d’amore, nozze da sogno e tre figli: l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, dopo il silenzio iniziale, ha scelto di parlare della fine del matrimonio con il docufilm Unica e successivamente con il libro Che stupida.