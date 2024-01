“Tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è ancora finita”: parla Fabrizio Corona

Fonte: Ansa Ilary Blasi e Francesco Totti

Quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione, l’opinione pubblica si è spaccata in due. Chi ha scelto di prendere le parti di Totti, chi della Blasi… ma ancor di più è rimasta una fetta di pubblico affezionata a quella che di fatto per vent’anni è stata la coppia d’oro dello sport e dello spettacolo. Un amore, il loro, scritto nel destino, e da cui sono nati i figli Cristian, Chanel e Isabel. Oggi di quell’amore è rimasto ben poco – giusto il bene per tenere in piedi la famiglia – ma, secondo Fabrizio Corona, potremmo attenderci dei risvolti interessanti in futuro.

Perché tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è ancora finita: le parole di Fabrizio Corona

Un editoriale fiume, quello di Fabrizio Corona sul sito Dillinger News, dove si ripercorre la storia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Una delle storie d’amore più intense dei rotocalchi rosa: lei ex Letterina, lui calciatore. Dopo l’annuncio della separazione, affidato ad Ansa in due note firmate singolarmente, l’ex coppia si è battuta nella nota Guerra dei Rolex. Ma quel che è certo è che ambedue sono andati avanti: Totti con Noemi Bocchi, la Blasi con Bastian Muller.

Secondo Fabrizio Corona, tuttavia, la storia non è destinata a finire con la separazione. “Sono cresciuti insieme, si sono amati, si sono sposati, sono stati genitori”. Ed è proprio vero, quello che dice Corona: di alti e bassi, Francesco Totti e Ilary Blasi ne hanno affrontati tanti. Il matrimonio, la nascita dei figli, la scomparsa del papà di Totti, i presunti tradimenti (poi rivelatisi veri, come quello di Flavia Vento).

Secondo Corona, però, il loro futuro non è ancora del tutto scritto. “Di vero c’è che entro quest’anno Totti metterà incinta Noemi e le costruirà un futuro intorno”. Ma c’è di più. Perché, tra sogno e ipotesi, ha aggiunto: “Non escludo che entro i prossimi 5 anni la famiglia si possa riunire e amare nuovamente”. Chissà.

La nuova vita di Ilary Blasi dopo Francesco Totti

Per tanto tempo, Ilary Blasi ha mantenuto il massimo riserbo sulla separazione da Totti. Non un fiato, se non si contano le dichiarazioni affidate ai propri legali. Poi, però, qualcosa è cambiato: il suo desiderio di raccontare la verità. Lo ha fatto prima – a sorpresa – con un docufilm su Netflix, poi con l’intervista a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin e infine con il libro Che Stupida. Ed è stata anche rilasciata un’intervista esclusiva al settimanale Sette del Corriere della Sera.

L’amore non è del tutto svanito. O almeno non è svanito ciò che c’è stato tra loro. “Eravamo innamorati, lo eravamo. Ma quello c’è. In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto”. Tolto il desiderio di vendetta e qualsiasi sassolino dalla scarpa, Ilary Blasi e Francesco Totti rimangono una famiglia. Per il bene dei figli, che hanno messo sempre al primo posto. Ma è troppo presto per fare ipotesi sul futuro, anche perché entrambi sono felici al fianco dei nuovi e rispettivi partner.