Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora il più chiacchierato dell’anno. L’annuncio della separazione è arrivato nel 2022; a distanza di poco più di un anno, la conduttrice ha deciso di rivelare le sue verità nel docufilm Unica su Netflix. Totti l’ha tradita, più volte, e la città di Roma l’ha sempre coperto. A buttare ulteriormente benzina sul fuoco è stato Fabrizio Corona, che ha raccontato alcuni dettagli e retroscena riguardo ai tradimenti.

“Ilary Blasi ha tradito Francesco Totti”: parla Fabrizio Corona

Sul canale Instagram di Dillinger, Fabrizio Corona ha rilasciato delle dichiarazioni di certo non leggere su Unica e sul legame tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo l’ex Re dei Paparazzi: “Ci sono cose certe che non vengono riassunte in questa storia che dice in parte il falso”. Un’ulteriore dichiarazione getta ombre sul docufilm, ovvero: la conduttrice avrebbe sempre saputo delle scappatelle di Totti, ma avrebbe taciuto a lungo.

Fabrizio Corona ha aggiunto ulteriori dettagli, raccontando che, in realtà, a un certo punto della storia d’amore più famosa del mondo calcistico, anche la Blasi avrebbe iniziato a tradire Totti. “La cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti, il caffè non è solo un caffè, e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo”. Come se non ciò non fosse abbastanza, Corona ha parlato di una concezione patriarcale della relazione, con Totti che non avrebbe affatto digerito i tradimenti dell’ex moglie.

“Così, a poco a poco, ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021″. C’è di più: Corona è tornato ancora sul nome del presunto amante, che in realtà aveva già rivelato (ovvero, Alessio La Padula). Un flirt avvenuto durante le riprese di Star in the Star, che l’ex Amici, però, ha smentito categoricamente su Instagram. Qual è, dunque, la verità?

“Francesco Totti ama ancora Ilary Blasi”

Al di là dei tradimenti e dell’infedeltà, secondo Corona Totti sarebbe ancora innamorato della Blasi. “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora anche se l’ha sempre tradita, sempre”. Il docufilm ha alzato un vero e proprio polverone. Ilary Blasi ha raccontato come ha scoperto i tradimenti di Totti, e in risposta, sul docufilm, le prime parole di Totti sono state lapidarie. “Faccia e dica quello che vuole”.

La storia è ancora al centro della cronaca rosa, e probabilmente lo sarà peer molto tempo. I rapporti tra Totti e la Blasi sono ormai ai minimi storici (il figlio Cristian ha festeggiato il compimento dei 18 anni con due feste separate), e l’udienza per le borse sparite e i Rolex è prevista per il 4 dicembre. Corona ha promesso altre rivelazioni nei prossimi giorni. Intanto, sul docufilm Unica è intervenuto il migliore amico di Totti, Alex Nuccetelli, che tuttavia non ha rilasciato dichiarazioni di spessore, visto che, di fatto, non può. “Io posso anche parlar poco perché mi sono stati richiesti danni per 80.000€ da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene”. Non resta che attendere ulteriori dichiarazioni e mosse.