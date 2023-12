Ilary Blasi torna in televisione, a "Verissimo", dalla sua amica Silvia Toffanin: l'intervista va in onda domenica 3 dicembre

Ilary Blasi è pronta a tornare in televisione. Dopo la fine dell’Isola dei Famosi, la conduttrice si è dedicata ad altro: i viaggi con il nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Muller, la separazione da Francesco Totti e il docufilm Unica, rilasciato a sorpresa sulla piattaforma Netflix. Si tratta della sua prima apparizione in televisione dopo mesi, dopo la tempesta mediatica che è avvenuta nei suoi confronti. L’ultima volta che è andata a Verissimo si è giocata tutto, smentendo categoricamente il tradimento di Totti. Ora è pronta a nuove rivelazioni: la sua verità.

Ilary Blasi torna in TV e va a Verissimo

Il 24 novembre è stato pubblicato Unica su Netflix, il docufilm che ha mostrato tutta la verità sulla separazione e sui tradimenti di Francesco Totti. Ilary Blasi ha raccontato come ha scoperto la sua relazione con Noemi Bocchi, ha versato lacrime ripercorrendo quella che, alla fine, è stata una storia d’amore da favola, adombrata, purtroppo, dai fantasmi delle altre donne. Tutti a Roma sapevano, ma tutti tacevano, come ha sostenuto la Blasi stessa.

E ora è giunto il momento di fare ancora più luce sulla vicenda. E da chi, se non dalla sua carissima amica, Silvia Toffanin? La Blasi, come la Toffanin, ha ricevuto un enorme slancio in televisione dopo essere stata Letterina a Passaparola. Da colleghe ad amiche, in uno studio dove la Blasi sa di potersi confrontare. Segnate la data: il 3 dicembre 2023, Ilary Blasi è ospite a Verissimo, ed è pronta a raccontare ulteriormente la sua verità.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Unica

Nel corso di un incontro con i giornalisti a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha discusso di molti argomenti, tra cui il docufilm Unica della Blasi, oltre che quanto accaduto con Striscia la Notizia e Andrea Giambruno. Inoltre, ha voluto fare chiarezza sul destino dell’Isola dei Famosi, reality di punta di Mediaset la cui messa in onda nel 2024 è stata spesso messa in dubbio. Nessun timore: l’Isola si farà. “L’Isola c’è in palinsesto e partirà in primavera fine marzo/inizio aprile. Non abbiamo ancora parlato dal punto di vista contrattuale ma l’intenzione è andare avanti probabilmente con Ilary Blasi“.

Ha ammesso che Mediaset è soddisfatta della conduzione della Blasi. “Non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”. Inoltre, si è anche sbilanciato sul docufilm stesso. “Non l’ho visto. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary… Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone”.

Ora, per la Blasi è giunto il momento di chiudere definitivamente questo capitolo e di concentrarsi sul suo lavoro in televisione. Dopo l’intervista a Verissimo, è probabile che arriverà anche la conferma della conduzione del reality di cui ormai ha preso le redini. Intanto, Fabrizio Corona ha rivelato che anche la Blasi avrebbe tradito Totti: chissà se Ilary sceglierà di parlarne durante l’intervista, che si preannuncia già una delle più seguite della stagione.