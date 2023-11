A sorpresa, gelando tutti, Ilary Blasi ha annunciato il docufilm "Unica", in uscita in esclusiva per Netflix il 24 novembre

Ilary Blasi non ha mai rotto il silenzio dopo il divorzio da Francesco Totti. Ha lasciato parlare gli avvocati, ha continuato a vivere la sua esistenza, ha raccontato i suoi viaggi con Bastian Muller in giro per il mondo. Si è discusso molto di dove e quando avrebbe finalmente parlato della sua storia, della sua versione. Ora, è giunto il momento: no, non è prevista un’ospitata dalla sua amica Silvia Toffanin a Verissimo.

Ilary Blasi, il docufilm Unica su Netflix per raccontare la sua verità

L’annuncio è arrivato durante la pubblicità del Grande Fratello, la puntata in onda ieri sera 16 settembre. E ha lasciato tutti spiazzati, ma da Ilary Blasi non ci saremmo aspettate nulla di meno: icona. Non una indiscrezione è circolata negli ultimi mesi, nemmeno un’anticipazione. Ed è per questo motivo che il docufilm Unica si preannuncia scoppiettante e rivelatore, soprattutto. Per non parlare del nome: non un caso, per chi segue il calcio e soprattutto per chi conosce la storia tra la Blasi e l’ex Capitano della Roma.

“Bomba mediatica”, non si può usare un altro termine per descrivere questo colpo di scena. La Blasi, in tutti questi mesi dopo la fine della storia con Totti, non ha mai ceduto, nemmeno di fronte alle esclusive. Lo stesso non si può dire di Totti, che invece ha rilasciato subito ai tempi un’intervista al Corriere della Sera. La guerra dei Rolex, le indiscrezioni, le ipotesi dei giornali, le note degli avvocati: ora c’è solamente una storia. Ed è la Blasi stessa a raccontarla.

I dettagli del docufilm: la storia di Ilary Blasi

Non sono molte le informazioni rilasciate al momento. Il trailer, condiviso praticamente subito dopo l’annuncio in televisione sulla pagina social di Netflix, mostra la Blasi, ma soprattutto promette scintille. “A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me”.

Il nome – Unica – non è un caso. Nomen omen, potremmo dire, ed è così: il nome è un presagio. Un omaggio? Un ricordo del passato? In ogni caso, chi non ricorda oggettivamente la celebre maglia di Francesco Totti con la scritta “6 unica”, dedicata proprio alla Blasi dopo il goal contro la Lazio?

Il docufilm è in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix in esclusiva il 24 novembre. Non si conoscono i dettagli di quanto verrà raccontato, ma, visto il nome, tutti si aspettano la verità sulla fine del suo matrimonio con Totti. Che – ovviamente – chissà come avrà reagito al nome del docufilm. Dopo mesi di silenzio, ecco tutta l’ironia della Blasi, che non ha mai ceduto alla narrazione della donna ferita e tradita, ma, a testa alta, ha reagito fronteggiando provocazioni, indiscrezioni, accuse. Senza mai fare una piega, senza mai scadere nelle banalità (solo nelle frecciatine ben assestate). Quindi, il 24 novembre non prendiamo impegni: per chi ha atteso la verità a lungo, ci sarà finalmente servita dalla Blasi in persona. Ora parla lei.