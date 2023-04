Il 17 aprile prende il via, su Canale 5, l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi e siamo certi che la padrona di casa, Ilary Blasi , sia pronta a stupire con effetti speciali, tra divertenti gaffe e look mozzafiato. Ilary, d’altronde, oltre a essere una professionista del piccolo schermo, è anche un’icona di stile che spesso e volentieri ci dà ottimi spunti fashion tutti da copiare. Come dimenticare, ad esempio, l’outfit bon ton di una delle ultime ospitate tv di cui è stata protagonista quando, a Belve, si è presentata con un impeccabile outfit black and white caratterizzato da una longuette bianca leggermente arricciata e una blusa anni ’80 con spalline imbottite. Talmente bella da far (quasi) dimenticare la piccola bugia che smentiva a gran voce la crisi con Totti…