Fonte: IPA Ilary Blasi

Una carriera in tv che è ricominciata e il sogno del cinema che si avvera. È una Ilary Blasi inarrestabile, quella che ha ripreso in mano la sua vita dopo la dolorosa separazione da Francesco Totti e si sta rimettendo in gioco alla grande, provando anche a misurarsi con qualcosa di completamente nuovo per lei e per il suo percorso artistico che è iniziato oltre 20 anni fa in televisione. La conduttrice romana ha debuttato alla guida di Battiti Live con Alvin ed è ora pronta per dare una svolta alla sua professione, che pare stia per passare anche per il cinema.

Ilary Blasi attrice, le parole di Giampaolo Morelli

Ilary Blasi è nel cast di L’amore e le altre seghe mentali, per la regia di Giampaolo Morelli. A parlare del suo debutto come attrice è stato proprio lui, in occasione dell’ospitata a Filming Italy Sardegna Festival: “Se Ilary Blasi è brava come attrice? Vi stupirà, è molto capace. Io ci tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto Le Iene mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste”, ha spiegato.

Il film di Giampaolo Morelli, in uscita il 17 ottobre, è una commedia romantica che racconta una storia d’amore a lieto fine che, nel corso del tempo, attraversa diversi ostacoli. Il protagonista della trama è Guido, interpretato proprio dal regista, un aspirante veterinario di 45 anni che sogna di sposare la sua fidanzata. Lei, però, muore tragicamente in un incidente in moto con il suo amante, mentre non è ancora noto il ruolo che ricoprirà Ilary Blasi.

Quando esce il nuovo documentario

Pare che l’ex moglie di Francesco Totti sia tornata davanti alla macchina da presa anche per girare il sequel di Unica, il documentario di Netflix nel quale ha raccontato per la prima volta la sua versione dei fatti sul divorzio dall’ex Capitano della Roma. Il nuovo prodotto potrebbe però estendere il racconto verso una parte ancora inesplorata della sua vita, che ancora non ha svelato al pubblico che la segue da sempre. In tantissimi avrebbero voluto rivederla al timone dell’Isola dei Famosi, ma non è detto che questo non avvenga nel 2025.

Insomma, un secondo semestre 2024 di grandi novità per Ilary Blasi che è rimasta ferma per diverso tempo e che ora è decisa a riprendersi tutto quello che aveva lasciato in sospeso. A sostenerla c’è sempre la sua grande famiglia, che non l’ha mai lasciata da sola, e i suoi figli. I ragazzi sono tutti cresciuti benissimo, tranne Isabel che è ancora una splendida bambina ancora molto legata alla sua mamma. Dopo la rocambolesca separazione da suo marito, la conduttrice ha provato in tutti i modi a proteggerli da ogni eventuale contraccolpo e non ha mai impedito loro di vedere il papà. “La porta di casa è sempre aperta”, aveva detto a chi l’accusava di aver cambiato la serratura della grande villa all’Eur che ha ottenuto in comodato d’uso fino alla maggiore età della minore delle sue figlie.