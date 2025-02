Leonor di Spagna, esercitazioni spericolate sulla nave militare

Fonte: IPA Principessa Leonor

Prosegue l’addestramento militare di Leonor di Spagna sulla nave Elcano, tra rischiose esercitazioni e momenti di convivialità con i suoi compagni d’avventura. La Principessa infatti, insieme agli altri guardiamarina, sta attraversando l’Oceano Atlantico e sta imparando grandi lezioni sulla navigazione (e non solo): un’esperienza di vita irripetibile, come testimoniano le foto diffuse dalla Famiglia Reale spagnola.

Leonor di Spagna, le rischiose attività sulla nave Elcano

La Principessa Leonor e il resto dei guardiamarina della 97ª missione di addestramento della nave scuola Juan Sebastian de Elcano, la più importante della Marina spagnola, stanno attualmente attraversando l’Oceano Atlantico. In questi giorni Leonor e i suoi compagni stanno affrontando la sfida più grande del loro addestramento: quasi un mese in mare aperto, per la maggior parte del tempo navigando, sfruttando i venti e imparando tutto ciò che possono sulla vita in nave.

Fonte: IPA

L’erede al trono non si sta certo risparmiando durante le attività sulla nave scuola: si è arrampicata sull’albero dell’imbarcazione, esercitandosi sull’aggancio delle enormi vele, una prova complessa, sebbene si svolga in totale sicurezza. Ma non solo: la Principessa sta anche imparando a usare il sestante, uno strumento utilizzato per misurare l’angolo di elevazione di un oggetto celeste sopra l’orizzonte.

Proprio come i suoi compagni, Leonor è responsabile della preparazione e della manutenzione della nave prima e dopo ogni scalo: nelle immagini diffuse dalla Casa Reale spagnola, la Principessa è stata immortalata mentre lucida a dovere la storica barca a vela. Sulla nave Elcano sono tante le attività previste, tra le esercitazioni militari, le lezioni teoriche e il servizio di guardia.

Fonte: IPA

Ma c’è anche spazio per conferenze, pranzi e cene che si svolgono nella sala comune, dove l’erede al trono sta legando con i suoi compagni d’avventura. Sopra l’imbarcazione Leonor è considerata al pari degli altri ragazzi, e ogni volta che toccherà terra ricoprirà il ruolo di Principessa delle Asturie e dovrà essere chiamata Sua Altezza Reale. Di certo però la sua presenza sulla nave non passa inosservata: la sua grazia e la sua bellezza si fanno notare anche durante le esercitazioni più complesse.

Il viaggio della Principessa Leonor e le lacrime della Regina Letizia

Il viaggio della nave Elcano è iniziato lo scorso 11 gennaio da Cadice e si protrarrà per sei mesi, fino a luglio, facendo tappa in diversi porti. L’addestramento militare era per Leonor una tappa obbligata, visto che come futura Regina sarà a capo di tre eserciti, ed era già stata lontana dalla sua famiglia per due anni durante i suoi studi in Galles.

Sebbene siano ormai abituate alla lontananza, è innegabile che quello della partenza sia per la Principessa che per Letizia di Spagna un momento ricco di emozioni. La Regina infatti non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’abbraccio con la primogenita, che rimarrà ancora per mesi lontana dal Palazzo.

E anche Re Felipe VI, di solito inappuntabile, è apparso visibilmente commosso alla vista della figlia in partenza. Poi ha rivolto ai cadetti e alla Principessa un augurio, pronunciato con la voce spezzata dall’emozione: “Il mare è un insegnamento infinito e ti auguriamo, cara Leonor, di farne tesoro al massimo”.