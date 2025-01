Leonor di Spagna conquista Tenerife con la divisa della Marina

Fonte: IPA Leonor di Spagna

Leonor di Spagna è arrivata a Tenerife. La storica goletta Juan Sebastián de Elcano, inaugurata nel lontano 1928, è infatti approdata nel porto di Santa Cruz dove rimarrà per tre giorni. Qui la principessa proseguirà la sua formazione militare, seguendo il percorso prestabilito al momento della partenza, e tra un’esercitazione in mare e l’altra, ha già conquistato tutti con il suo modo impeccabile di indossare la divisa della Marina.

Leonor di Spagna, prima tappa a Santa Cruz in divisa

Il viaggio di Leonor di Spagna prosegue tappa dopo tappa: oggi la nave scuola della Marina Militare spagnola ha attraccato al porto di Santa Cruz de Tenerife dove rimarrà ormeggiata per tutto il weekend. Si tratta della prima tappa del viaggio iniziato a Cadice la scorsa settimana e che, nei prossimi sei mesi, condurrà la Principessa nel cuore della sua formazione militare. Leonor infatti compirà lo stesso viaggio di formazione compiuto da suo padre, il Re Felipe VI di Spagna, alla sua età. La giovane, già Guardiamarina all’Accademia Navale di Pontevedra, prosegue così la sua istruzione militare e, dopo un anno trascorso nell’Esercito di Terra, ne passerà un altro in Marina, di cui sei mesi proprio in mare.

Da domani la nave Elcano verrà aperta al pubblico e sarà possibile visitare questa splendida imbarcazione della Marina, mentre Leonor e i suoi colleghi potranno trascorrere il loro tempo libero in giro per Santa Cruz. La Principessa però si è già fatta notare per la sua bellezza e il suo modo unico ed elegante di indossare la divisa che le calza alla perfezione e, senza dubbio, sarà impegnata ad incontrare le autorità locali come vuole la tradizione.

Fonte: IPA

Nel frattempo Felipe VI e Letizia Ortiz, dopo aver salutato commossi ed emozionati la loro adorata figlia, hanno ripreso i consueti impegni istituzionali: il Re ha ricevuto un gruppo di generali e contrammiragli per designare il comando di diverse unità militari mentre, nelle stesse ore, la Regina Letizia a Barcellona ha visitato le strutture della Fondazione Dexeus Mujer in occasione dei loro 30 anni di attività, consegnando poi il prestigioso premio Dexeus Mujer al professor Arri Coomarasamy dell’Università di Birmingham per la sua ricerca sulla mortalità materna durante il parto.

Fonte: IPA

Leonor di Spagna, determinazione e fascino sulle orme di papà Felipe

Fascino e determinazione: Leonor di Spagna ormai si è fatta conoscere ed amare per la sua dedizione nella formazione militare che sta seguendo e che, proprio pochi giorni fa, le ha fatto salutare i genitori, super emozionati, per salpare nel suo viaggio di istruzione della durata di sei mesi. Prima della partenza, Leonor ha assistito come consuetudine al solenne rito del prelievo della statua di Nostra Signora del Rosario, detta La Galeona che, da tradizione, accompagna il viaggio dei guardiamarina per proteggerli, per poi tornare nella sua sede originale al loro rientro.

Tuttavia Tenerife è solo una delle tappe del lungo viaggio che è appena iniziato: Leonor di Spagna si recherà infatti con la nave scuola nelle città di Montevideo, Punta Arenas, Valparaíso, Panama, Santo Domingo e New York, ultima città estera in cui la nave attraccherà prima di intraprendere il rientro verso la Spagna, previsto per il prossimo 21 luglio.

Dunque ci sono ancora diversi mesi nei quali la Principessa seguirà il suo addestramento e potrà essere ammirata con indosso la sua inconfondibile divisa della Marina. Bellissimo poi l’augurio di Re Felipe, che sulla Elcamo si era imbarcato nel 1987 e sulle cui orme sta viaggiando la stessa Leonor, che ha dichiarato: “Il mare è un’esperienza di apprendimento infinita, quindi auguriamo a te, cara Leonor, che tu e i tuoi compagni guardiamarina approfittiate della conoscenza e dell’esperienza che questo viaggio vi offre, perché continuerà a valere per te, come è valso per me, per tutta la vita”.

Dopo questa intensa esperienza a Leonor rimarrà un’ultima tappa obbligata: un anno di addestramento militare nell’Aeronautica che la Principessa farà a Murcia, dove ha sede l’Accademia. Un percorso necessario per preparare al meglio Leonor che, quando salirà al trono, otterrà lo stesso titolo del padre, ovvero Capitano generale della reale forza armata e supremo comandante, con tutti gli onori e gli oneri che questo ruolo comporta.